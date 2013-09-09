جمعة: الزمالك يخشى الأهلي.. وليس العكس

يؤمن وائل جمعة قائد الأهلي أن فريقه لا يخشى مواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

ويلعب الأهلي مع غريمه التقليدي على ملعب الجونة يوم 15 سبتمبر في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بدوري الأبطال.

الأهلي يمتلك سبع نقاط في وصافة المجموعة خلف أورلاندو بايرتس المتصدر بفارق الأهداف، ويمتلك الزمالك أربع نقاط.

وقال جمعة لـFilGoal.com عن المباراة: "الزمالك فريق كبير ومواجهته صعبة، ولكن مع احترامي له فالأهلي بطل إفريقيا ويتصدر المجموعة".

وأوضح "الجميع يتحدث عن أن الزمالك سيلعب أمامنا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أورلاندو، ولكن ماذا عن معنويات الأهلي بعد العودة للصدارة؟".

وأكد جمعة على ضرورة تحقيق الأهلي للفوز في المباراة من أجل ضمان التأهل لنصف النهائي.