رودمان: الزعيم الكوري الشمالي لديه ابنة

كتب : (رويترز) الإثنين 09-09-2013 10:08

قال نجم كرة السلة الأمريكي السابق دينيس رودمان، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لديه طفلة مما يضمن فيما يبدو مستقبل عائلة حكمت هذه الدولة المعزولة الفقيرة لمدة ثلاثة أجيال. والتقى رودمان بكيم الأسبوع الماضي.

وبدت على ري سول زوجة كيم علامات الحمل في صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية العام الماضي على الرغم من عدم وجود تأكيد. ثم اختفت عن الظهور العلني وعاودت الظهور ثانية في أكتوبر الماضي.

وقال رودمان الذي زار كوريا الشمالية مرتين هذا العام ووصف كيم بأنه "صديق" لصحيفة "الجارديان" البريطانية إنه حمل الطفلة.

ونقلت الصحيفة عن رودمان "حملت طفلتهم جو إي وتحدثت مع السيدة ري (زوجة كيم) أيضا. إنه أب طيب وأسرته جميلة".

وكيم جونج أون هو الثالث من بين أفراد العائلة الذي يحكم كوريا الشمالية، ويعتقد أنه في الثلاثين من عمره. واختير خليفة لوالده في 2010 على الرغم من كونه الثالث في ترتيب الأبناء.

وطبقا لطبيعة تقاليد المجتمع الكوري الشمالي فمن غير المرجح أن تخلف جاي إي والدها على الرغم من أن أقارب لكيم مثل عمته يتقلدون مناصب في الحكومة.