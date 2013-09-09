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إيطاليا توافق على تسليم ليبيا أرشيفا سينمائيا يضم أشرطة وثائقية

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إيطاليا توافق على تسليم ليبيا أرشيفا سينمائيا يضم أشرطة وثائقية إيطاليا توافق على تسليم ليبيا أرشيفا سينمائيا يضم أشرطة وثائقية

كتب : أ ش أ منذ 50 دقيقة

وافقت إيطاليا على تسليم وزارة الثقافة الليبية الأرشيف السينمائي الإيطالي، والذي يضم أشرطة وثائقية حول الاحتلال الإيطالي والحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والمجتمع المدني عادل صنع الله، في تصريح له اليوم، إن هذا الاتفاق جاء بعد مشاورات بدأت في يناير الماضي بين الوزارة والسفارة الإيطالية، مشيرا إلى أن الجانب الإيطالي تعهد بترميم الأرشيف.

وأضاف صنع الله أن الوزارة ستعمل على "رقمنة الأرشيف"، موضحا في الوقت نفسه أن هذه هى المرة الأولى التي تطالب فيها ليبيا رسمياً بتسليم الأرشيف.

يشار إلى أن السفارة الإيطالية تعهدت أيضا خلال الاجتماع بتوفير فريق إيطالي متخصص لتدريب عدد من الشباب الليبيين في المواقع الأثرية في صبراتة ولبدة وشحات لحماية الأثار في ليبيا.

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