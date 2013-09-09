مصادر: رئيس "إدارة الصيدلة" تدرس ملفات "الإخوان" المنتدبين بالإدارة

علم "اليوم السابع"، من مصادر مطلعة بالإدارة المركزية بشئون الصيدلة بوزارة الصحة، أن الدكتورة حنان الليثى، رئيسة الإدارة، طلبت الملفات الخاصة بكافة الصيادلة الذين تم انتدابهم للعمل بالإدارة خلال فترة الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة السابق، الذى انتدب ما يقرب من 70 صيدلانيا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين للعمل بالإدارة، لاتخاذ قرار بشأنها.

يذكر أن الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، أصدرت قرارا بندب الدكتورة حنان الليثى، كرئيس للإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بعد استبعاد الدكتور محسن عبد العليم المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين.