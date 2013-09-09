الشرطة الإسرائيلية تؤكد أحقية اليهود فى دخول المسجد الأقصى فى أى وقت

قال مفوض شرطة الاحتلال الاسرائيلى يوحنان دانينو، إن الشرطة وافقت على دخول اليهود إلى المسجد الأقصى بصفته ساحات جبل الهيكل زاعما أن ذلك يعد حقا مضمونا لليهود لايجوز النقاش فيه أبدا على حد زعمه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم "الاثنين" أن دانينو أكد حق كل يهودى يريد أن يصلى فى جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ويريد أن يصل إليه يجب أن نضمن له هذا الحق وضمن الأوقات المحددة لذلك.

واعتبرت الأوساط المقدسية هذا التصريح لمفوض الشرطة تطورا خطيرا فى تطبيق التقسيم الزمانى للمسجد الأقصى إذ كانت الشرطة فى السابق تتعارض مع الكثير من المنظمات اليهودية الدينية فى مسألة دخول اليهود بحرية وبأى عدد إلى المسجد الأقصى.

من ناحية أخرى، تصاعدت الأصوات اليهودية المنادية باقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية من أبرزها دعوة أعضاء حزب الليكود إلى اقتحام جماعى للمسجد الأقصى يوم الخميس القادم عيد الغفران كما دعت منظمات المعبد المزعوم إلى اقتحام ونشاط كبير ينفذ داخل المسجد الأقصى يطالب الأطفال والعائلات اليهودية باقتحام المسجد الأقصى وإقامة حصص تعليمية داخله وذلك مع سادس أيام عيد العرش اليهودى الذى يصادف فى الرابع والعشرين من الشهر الجارى.