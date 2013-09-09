الائتلاف السورى المعارض: مقتل 27 من السجناء فى حمص

اتهم الائتلاف الوطنى السورى المعارض، أكبر تجمعات المعارضة السورية، النظام السورى باعتماد "القمع المفرط" للسيطرة على محاولات للعصيان داخل سجن حمص المركزى، ما أسفر عن مقتل 27 من السجناء.

وقال بيان صادر عن الائتلاف اليوم الاثنين، إن لديه "أنباء تفيد بقيام مجموعات من الشبيحة باعتماد القمع المفرط واستخدام الرصاص الحى للسيطرة على محاولات للعصيان جرت داخل السجن وأسفرت عن استشهاد 27 من المعتقلين داخله".

وحمل البيان مدير سجن حمص المركزى العميد عبدو يوسف كرم "مسؤولية كل خرق تم ارتكابه أثناء توليه مهام إدارة سجن حمص المركزى، إضافة إلى كل من كان له دور فى إصدار الأوامر أو الإشراف عليها أو تنفيذها إضافة إلى سائر الخروقات والجرائم الأخرى التى ارتكبتها عصابات النظام وقوات جيشه وشبيحته بحق المدنيين فى سوريا".

وطالب الائتلاف، فى بيانه بـ"اتخاذ الإجراءات الكفيلة بلجم همجية النظام وفرض حل فورى وعاجل يحقن الدماء وينقذ أرواح الأبرياء ويخص بالذكر المعتقلين والمخطوفين فى سجون النظام الذين يتعرضون لمختلف صنوف التعذيب والقمع منذ عامين ونصف".

وقال البيان، إن النظام السورى يعتقل "أكثر من 200 ألف مواطن سورى، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، فى ظروف لا تطاق يتعرضون خلالها لأفظع أنواع التعذيب".