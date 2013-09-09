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Rita Ora تتحوَّل لعارضة أزياء في أسبوع نيويورك للموضة

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Rita Ora تتحوَّل لعارضة أزياء في أسبوع نيويورك للموضة Rita Ora تتحوَّل لعارضة أزياء في أسبوع نيويورك للموضة

حمل لنا عرض "DKNY " البارحة واحدة من المفاجآت التي يخبؤها لنا أسبوع نيويورك للموضة، حيث شاهدنا المغنية الشَّهيرة Rita Ora تتحوَّل إلى عارضة أزياء لتختتم العرض بطريقة راقصة ومرحة.
يُذكر أنَّ Rita Ora هي الوجه الإعلانيّ لـ "DKNY"، ومع ذلك لسنا من المعجبين بفكرة ظهور النَّجمات على منصَّات عروض الأزياء، فبهذه الطَّريقة ينشغل الحضور والمصوِّرين بتصوير النَّجمة نفسها عوضًا عن مجموعة الأزياء المعروضة.
من جهة أخرى، كان لظهور عارضة الأزياء السمراء الشَّهيرة Naomi Campbell بشكل غير متوقَّع في عرض المصممة Diane von Fürstenberg تأثير من نوع آخر، حيث فاجأت الحضور بإطلالتها على منصَّة العرض بعد أن قلَّ ظهورها عليها مؤخرًا.

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سيدتي