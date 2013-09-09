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خبير أمن فرنسى يتفقد الأوضاع الأمنية بالمناطق الأثرية فى الأقصر

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خبير أمن فرنسى يتفقد الأوضاع الأمنية بالمناطق الأثرية فى الأقصر خبير أمن فرنسى يتفقد الأوضاع الأمنية بالمناطق الأثرية فى الأقصر

يصل إلى الأقصر غدا الثلاثاء، برنارد جورجسى، الخبير الأمنى بوزارة السياحة الفرنسية، وذلك لتفقد الأوضاع الأمنية فى المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار زيارة الخبير الأمنى الفرنسى لمصر حاليا بهدف تفقد الحالة الأمنية بالمقاصد السياحية المصرية، تمهيدا لرفع الحظر الفرنسى على مواطنيها للسفر إلى .

وكانت سلطات محافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة المصرية، وبعض المحافظات السياحية بمصر قد قرروا سويا الاستعانة بالخبير الأمنى الفرنسى برنارد جورجسى لتفقد الحالة الأمنية فى كافة المقاصد السياحية المصرية، وإعلان نتائج جولته التفقدية للوكالات والغرف السياحية ببلدان العالم المصدرة للسياحة فى إطار جهودها للخروج من أزمتها السياحية الراهنة.

وقال اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، إن زيارة الخبير الأمنى الذى يتبع إحدى كبرى شركات الأمن الفرنسية للأقصر تأتى باعتباره خبيرا أمنيا محايدا، يستطيع أن يتأكد بما يملكه من خبرات فى مجال أمن المناطق السياحية باستقرار الأوضاع الأمنية فى الأقصر.

وتشمل زيارة الخبير الأمنى الفرنسى لمصر تفقد مناطق ومدن طابا وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة ومرسى علم وأسوان سيعقبها عقد مؤتمر صحفى مع وزير السياحة المصرى هشام زعزوع بباريس، وذلك لطمآنة الشركات السياحية والحكومات الأوروبية بأمن وأمان المقاصد السياحية المصرية.

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مصر 365

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