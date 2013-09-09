أخبار عاجلة

وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرا الداخلية البحرينى والفلسطينى يدينان الحادث الذى استهدف وزير الداخلية

Google+ Print
وزيرا الداخلية البحرينى والفلسطينى يدينان الحادث الذى استهدف وزير الداخلية وزيرا الداخلية البحرينى والفلسطينى يدينان الحادث الذى استهدف وزير الداخلية

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأن الوزير اللواء محمد إبراهيم تلقى فى إطار توالى ردود الأفعال الدولية المستنكرة لحادث الاعتداء الإرهابى الذى استهدفه، برقية من الفريق راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى أعرب خلالها عن تضامنه مع وزارة الداخلية المصرية فيما تتخذه من إجراءات لإعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمنى أن وزير الداخلية تلقى برقية مماثلة من نظيره الفلسطينى سعيد أبو على، أعرب خلالها عن استنكاره الشديد لتلك العملية الإجرامية التى استهدفت المساس بأمن .

ومن جانبه، أعرب سليمان بن حمد الشيخ عضو مجلس النواب البحرينى عن شجبه لهذا الاعتداء الإرهابى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة