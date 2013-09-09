وزيرا الداخلية البحرينى والفلسطينى يدينان الحادث الذى استهدف وزير الداخلية

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأن الوزير اللواء محمد إبراهيم تلقى فى إطار توالى ردود الأفعال الدولية المستنكرة لحادث الاعتداء الإرهابى الذى استهدفه، برقية من الفريق راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى أعرب خلالها عن تضامنه مع وزارة الداخلية المصرية فيما تتخذه من إجراءات لإعادة الأمن والاستقرار.

وأضاف مسئول مركز الإعلام الأمنى أن وزير الداخلية تلقى برقية مماثلة من نظيره الفلسطينى سعيد أبو على، أعرب خلالها عن استنكاره الشديد لتلك العملية الإجرامية التى استهدفت المساس بأمن مصر.

ومن جانبه، أعرب سليمان بن حمد الشيخ عضو مجلس النواب البحرينى عن شجبه لهذا الاعتداء الإرهابى.