وزير التعليم الأسبق: تجويد العملية التعليمية سيضمن مستقبلا أفضل لمصر

قال الدكتور يسرى الجمل، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية، ووزير التعليم الأسبق، إن التعليم هو أساس أى تقدم فى أى دولة، وطالب لجنة الخمسين بأن تعيد النظر فى الدستور الخاص بمصر، مشيراً إلى أن ثورة مصر الحقيقية هى الثورة البشرية، وعندما يتم تجويد التعليم سنضمن مستقبلا أفضل لمصر، مطالباً بأن ينص الدستور على أن التعليم الجيد حق لكل مواطن ولا يكفى التعليم وحده.

وأشار الجمل، فى تصريحات خاصة على هامش احتفالية الجامعة المصرية اليابانية بتخريج الدفعة الثانية، إلى أن الدول التى كانت تعانى من نفس التحديات التى تمر بها مصر، انطلقت بالتعليم مثل ماليزيا وغيرها، خاصة أنها وضعت التعليم كأولوية لها ووفرت له الموارد، بالإضافة إلى ضرورة تعاون الحكومة مع المجتمع المدنى حتى يعطى الجودة المطلوبة.

وأضاف أن الجامعة المصرية تقوم بعمل دراسات فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل "النانو تكنولوجى، والطاقة، الميكاترونك والإلكترونيات، والروبوتات الجراحية، والمعلوماتية الحيوية، والعلوم البيئية المتقدمة "، وكلها تخصصات لليابان باع طويل فيها، ويحتاجها سوق العمل ونستطيع أن نقدم فيها دراسات متميزة عن أى جامعة موجودة بمصر.

وأوضح أن الحكومة اليابانية تقوم بتقديم الأجهزة والمعدات والخبراء والأساتذة، وأتيح للجامعة أن يكون لديها معامل وتجهيزات ليست موجودة بالجامعات الأخرى، وطبقا لاتفاقية تعاون مع 12 جامعة من أكبر الجامعات اليابانية تشارك فى إعداد المقررات أو التدريس والإشراف على التدريس.

وتابع، "أننا مستمرون فى توفير موارد متخصصة جدا بأعداد قليلة، ومازلنا نعمل فى الدراسات العليا فقط، مشيراً إلى أن الخطة فى استيعات أعداد أكثر تبدأ من طلبة الثانوية العامة بإنشاء المرحلة الأولى فى بناء مساحات واسعة بعد أن قدمت الحكومة المصرية 200 فدان فى برج العرب، وهذا العام وصلنا التصميمات الأساسية للجامعة طبقاً للمسمى، وبدأنا فى الإعداد لإنشاء البنية الأساسية ثم المبانى وفى خلال سنتين ستنتهى بحيث تكون قادرة على استيعاب من 2300 طالب".

وكشف "الجمل" عن أن كل عام يتقدم للجامعة ما يقرب من 2500 طالب، ولكن يتم الاختيار على أسس دقيقة، منها إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يكون الطالب على درجة عالية من التميز، وأن تكون لديه مهارات تمكنه من استيعاب هذا النوع المتقدم من الدراسات، وتكون الدراسة من خلال منح مقدمة من خلال الهيئة العالية للبعثات أو من الصناعة تقدم منح كاملة للدارسين تغطى كل تكلفة الإقامة والدراسة.

ولفت إلى أن كل الدراسات وموضوعات البحوث متعلقة بمشاكل وموضوعات خاصة بتنمية البلاد، نقوم بحلها لصالح مصر، وكلها موضوعات لها تطبيقات فى مجال البيئة والصناعة ولصالح مصر.

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