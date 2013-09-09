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أمن "تعليم القليوبية" يحذر المعلمين من ممارسة السياسة بالمدارس

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أمن "تعليم القليوبية" يحذر المعلمين من ممارسة السياسة بالمدارس أمن "تعليم القليوبية" يحذر المعلمين من ممارسة السياسة بالمدارس

أصدر أمن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تعليمات إلى جميع المدارس والإدارات التعليمية المختلفة، بعدم التحدث فى السياسة، بأى شكل من الأشكال، داخل المدارس ودواوين الإدارات والمديرية.

وحذر طلعت عفيفى، مدير إدارة الأمن بالمديرية، جميع المعلمين والإداريين ومديرى الإدارات من القيام بتوزيع منشورات بالمدارس أو دواوين الإدارات أو المديرية.

وأضاف، "هناك اتصال مستمر ودائم مع الأجهزة الرقابية والأمنية على أعلى مستوى، سواء بالمحافظة أو بالوزارة، فى حالات الطوارئ".

فيما أعلن عفيفى استعداد المديرية للعام الدراسى الجديد بإحكام السيطرة على جميع منافذ الدخول والخروج للمدارس الإدارات والمديرية تحسبا لأى طوارئ، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة لتأمين المنشآت التعليمية وطلاب المدارس وتم الترتيب لمحاضرات وندوات للتعريف بدور الشرطة فى المرحلة الجديدة فى حفظ الأمن والاستقرار بالوطن عقب ثورة 30 يونيو.

وحذر من أن أى محاولات لإثارة الشغب أو تعطيل العمل أو التحريض على العنف داخل المنشآت المدرسية ودواوين الإدارات والمديرية سيتم إبلاغ الأجهزة الأمنية فورا.

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مصر 365