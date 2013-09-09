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روجرز: المصريون أبهروا العالم

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روجرز: المصريون أبهروا العالم روجرز: المصريون أبهروا العالم

كتب : الوطن الإثنين 09-09-2013 09:30

قال الفنان الأمريكى العالمى كينى روجرز: إن بلد عظيم، والشعب المصرى أبهر العالم بثورته التى خرج فيها أكبر عدد فى تاريخ البشرية، موضحاً أنه يعرف الكثير من الفنانين المصريين، ويتمنى أن يأتى إلى مصر فى أقرب وقت. وأضاف «روجرز»، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته فى مهرجان «تيميتار علامات وثقافة»، الذى أقيم فى أغادير بالمغرب، أنه يعرف الأوضاع الحالية التى تمر بها مصر، مؤكداً أن موقف الشعب الأمريكى مختلف عن الإدارة الأمريكية.

وأوضح أن زيارته إلى المغرب والوطن العربى هى الأولى، وقال إنه سعى لحضور هذه الدورة من مهرجان «تيميتار علامات وثقافة» الذى يعتبر من أهم المهرجانات فى العالم، التى تقدم موسيقى مختلفة ومتنوعة، واصفاً جمهور المغرب بالعظيم الذى يتفاعل مع كل أغنية يقدمها.

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