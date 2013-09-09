فشل مشروع «أرض النعام» بين خالد يوسف و«السبكى»

المخرج: السياسة عطلتنى عن تقديم الفيلم.. والمنتج: «يوسف» مخرج مكلف للغاية.. ولن أنتظره

كتب : وفاء بكر الإثنين 09-09-2013 09:43

بعد عام من الانتظار على بدء تصوير فيلم «أرض النعام» الذى كان من المفترض أن يجمع المخرج خالد يوسف بالمنتج محمد السبكى، فجأة تم إلغاء المشروع تماما. يقول خالد يوسف: عندما حدثنى محمد السبكى عن رغبته فى التعاون معى لتقديم فيلم سينمائى ترددت فى البداية، ثم وافقت، لأن «السبكى» من أكثر المنتجين الذين وقفوا بجوار السينما فى محنتها، وكان يقوم بإنتاج أفلام فى وقت عصيب من تاريخ السينما، لكن نظرا للأحداث السياسية لم أستطع التفرغ للفيلم، فى الوقت الذى كان يلح فيه «السبكى» علىّ لبدء التصوير. أما محمد السبكى فأكد أنه ألغى فكرة فيلم «أرض النعام» مع خالد يوسف مبررا ذلك بقوله: طال انتظارى لخالد يوسف ورغم أنى أقدر انشغاله بالعمل السياسى، فإنى فى النهاية منتج ولست سياسيا، لذا تم إلغاء فكرة الفيلم، وأدرس حاليا أكثر من سيناريو جديد، بالإضافة إلى أن «خالد» بمنتهى الصراحة أصبح مخرجا «مكلفا» للغاية فى الفترة الحالية، لأنه يتمسك بعدد كبير من النجوم فى فيلم واحد ويحتاج لديكورات مكلفة للغاية إلى جانب أجره المبالغ فيه، بمعنى أنه بتكلفة فيلم واحد من أفلامه يمكننى عمل أربعة أو خمسة أفلام، وأنا لن أقف على خالد يوسف ولن أنتظره بعد أن عطل أعمالى.

وأضاف: أما عمرو سعد بطل الفيلم فتعاقده معى ما زال ساريا بالفعل، وهو يقوم حاليا بإدخال بعض التعديلات على سيناريو فيلم جديد.

وأخيراً أكد المؤلف ناصر عبدالرحمن أنه قام بالفعل ببيع سيناريو «أرض النعام» للسبكى ولكنه لا يعرف هل سيقدمه مع مخرج آخر أم سينتظر فترة أخرى.