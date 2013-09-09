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الفيلم الجديد "ريدك" يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية

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الفيلم الجديد "ريدك" يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية الفيلم الجديد "ريدك" يتصدر إيرادات السينما بأمريكا الشمالية

كتب : رويترز الإثنين 09-09-2013 09:51

تصدر فيلم الحركة والخيال العلمي الجديد "ريدك" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 18.7 مليون دولار.

الفيلم بطولة ديفيد توهي وجيم ويت، وإخراج ديفيد توهي، وتراجع فيلم "كبير الخدم" عن المركز الأول الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 8.9 مليون دولار. الفيلم من إخراج لي دانيلز وبطولة كل من فورست ويتكر وأوبرا وينفري وجون كوزاك.

وصعد الفيلم الكوميدي "التعليمات غير مدرجة" من المركز الخامس إلى المركز الثالث بإيرادات 8.1 مليون دولار. أخرج الفيلم وقام بدور البطولة يوجينيو ديربيز ويشارك في البطولة كارلا سوزا وجسيكا لينزي.

وتراجع من المركز الثالث إلى المركز الرابع الفيلم الكوميدي "نحن عائلة ميلر" مسجلا 7.9 مليون دولار. والفيلم بطولة جنيفر أنستون وجيسون سوديكيس ومن إخراج مارشال ثربر.

وجاء في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة "طائرات" بإيرادات قيمتها 4.3 مليون دولار.

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