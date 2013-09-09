هندسة بترول السويس: نرفض الضبطية القضائية للطلاب لأنه ضد ثورة يناير

أعلن اتحاد طلاب هندسة البترول والتعدين بالسويس رفضهم لقرار الضبطية القضية للطلاب، حيث أصدروا بيان يرفضون جاء فيه ” أنه تردد خبر عبثى مفاده أن هناك موافقة مبدئية على منح الضبطية القضائية لبعض أفراد الأمن الإدارى بالجامعات وهو ما يعنى الموافقة المبدئية على انتزاع كل ما هو متضمن لمعنى أو للفظة حرية “.

وتابع البيان “اليوم نرى ردة وانتكاسة خطيرة لما منحته ثورة 25 يناير المجيدة لطلاب الجامعات من حرية التعبير عن الرأى وحرية النشاط السياسى داخل أسوار الجامعة وهو ما لا يقبله أى حر”، موضحين تتحدث إلى زملائك عن رأيك فى قضية ما لترى نفسك “مضبوط” فى خلال سويعات أو لنقل دقائق والأمر يتغير حسب حظك ونشاط ومدى انتشار أفراد الأمن الإدارى.

و أضاف البيان “نعلن نحن اتحاد طلاب كلية هندسة البترول والتعدين رفضنا التام والكامل لقرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى وندعو وزارة التعليم العالى لمراجعة هذا القرار الذى يخطو بنا خطوات وثابة للعودة لجامعات ما قبل ثورة يناير المجيدة وهو ما لن يقبله أى طالب حر”.