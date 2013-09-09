محافظ سوهاج يوزع شيكات المشروعات الصغيرة للأرامل فى حفل الأورمان

أقامت جمعية الأورمان بسوهاج حفلا بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، لتوزيع شيكات المشروعات الصغيرة لأبناء المحافظة من الأرامل ومحدودى الدخل، وذلك بحضور أحمد إبراهيم أحمد مدير مشروعات الأورمان بسوهاج، وإلهام سليم حنا وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

ووزع المحافظ عدد 40 شيكًا لعدد من أبناء المحافظة بتكلفة إجمالية 160,000 جنيه.

وخلال الحفل سلم المحافظ جهاز تليفزيون لمعاق مستفيد برءوس ماشية من الأورمان، مكافأة له على اهتمامه برعاية وتربية الماشية التى تسلمها من الجمعية.

وقدم مدير مشروعات الأورمان الشكر للمحافظ على دعمه ورعايته لمشروعات الجمعية، وأكد على أن هناك تعاونًا من الجهات الإعلامية والصحفيين بسوهاج لخدمة المجتمع السوهاجى.