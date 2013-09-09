أخبار عاجلة

وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إضراب العاملين بمستشفى "ببا" بعد اعتداء أقارب مريض على ممرضة

Google+ Print
إضراب العاملين بمستشفى "ببا" بعد اعتداء أقارب مريض على ممرضة إضراب العاملين بمستشفى "ببا" بعد اعتداء أقارب مريض على ممرضة

أضرب العاملون بمستشفى ببا المركزى "أطباء، تمريض، إداريين" عن العمل، صباح اليوم، اعتراضاً على إطلاق مجموعة من مرافقى مريض مضرب عن الطعام النار على إحدى الممرضات، مما أدى إلى إصابتها فى الرأس، وتم نقلها إلى مستشفى خاص بالقاهرة نظراً لخطورة حالتها.

بدأت الواقعة بإضراب صاحب أحد الأكشاك دخل المستشفى عن الطعام، لقيام الوحدة المحلية والشرطة بإزالة الكشك، لكونه بدون ترخيص، حيث قام مجموعة من أصدقائه وذويه بزيارته، وعندما طالبهم أفراد الأمن بالمغادرة لانتهاء موعد الزيارة رفضوا ذلك وأصروا على البقاء وتحرشوا بإحدى الممرضات، التى اتصلت بزوجها الذى يعمل بمركز الشرطة "رقيب"، فحضر مسرعاً ووقعت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها مرافقو المريض الأعيرة النارية التى أصابت إحداها الممرضة فى رأسها، وتم نقلها إلى مستشفى بنى سويف العام لخطورة حالتها، وتم تحويلها إلى القاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365