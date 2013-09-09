إضراب العاملين بمستشفى "ببا" بعد اعتداء أقارب مريض على ممرضة

أضرب العاملون بمستشفى ببا المركزى "أطباء، تمريض، إداريين" عن العمل، صباح اليوم، اعتراضاً على إطلاق مجموعة من مرافقى مريض مضرب عن الطعام النار على إحدى الممرضات، مما أدى إلى إصابتها فى الرأس، وتم نقلها إلى مستشفى خاص بالقاهرة نظراً لخطورة حالتها.

بدأت الواقعة بإضراب صاحب أحد الأكشاك دخل المستشفى عن الطعام، لقيام الوحدة المحلية والشرطة بإزالة الكشك، لكونه بدون ترخيص، حيث قام مجموعة من أصدقائه وذويه بزيارته، وعندما طالبهم أفراد الأمن بالمغادرة لانتهاء موعد الزيارة رفضوا ذلك وأصروا على البقاء وتحرشوا بإحدى الممرضات، التى اتصلت بزوجها الذى يعمل بمركز الشرطة "رقيب"، فحضر مسرعاً ووقعت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها مرافقو المريض الأعيرة النارية التى أصابت إحداها الممرضة فى رأسها، وتم نقلها إلى مستشفى بنى سويف العام لخطورة حالتها، وتم تحويلها إلى القاهرة.