مجهولون يختطفون موظف بأحد البنوك بالمنيا‎

تلقي اللواء “أسامة متولي” مدير أمن المنيا إخطاراً من مأمور مركز مطاي، يفيد بوصول بلاغ الي ديوان المركز من “أسامة محب يونان يوسف” 33 سنه موظف بإدارة مطاي التعليمية ومقيم بقرية كوم مطاي، يتضمن البلاغ إختطاف شقيقه “بيشوي محب يونان” 26 سنه ”محاسب ببنك ناصر الإجتماعي فرع أبو عزيز التابعة لدائرة المركز، و قرر أنه حال قيادة المختطف السيارة ملكه رقم ”30527″ ملاكي المنيا في طريقه لعمله، قام مجهولين بإعتراض طريقه وإطلاق أعيرة نارية تجاهه و أجبروه علي التوقف بالسيارة و إقتياده داخل سيارة ملاكي “ماركة دايو رمادي اللون”، وبالإتصال التليفوني علي هاتف المختطف تبين غلق الهاتف.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي للتحري حول الواقعة، و تحديد المتهمين وإعادة المختطف، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 8 أحوال مركز شرطة مطاي، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.