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ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين

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ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الاثنين

القاهرة: يلتقى أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، موفدا عن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بقيادات حزب "الدستور"، فى إطار المشاورات التى تجريها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية بشأن الوضع الحالى وخريطة المستقبل.

القاهرة: يعقد وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور محمد إبراهيم مؤتمرا صحفيا بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام الخاصة بظهور بعض مقتنيات المتحف الإسلامى بأحد معارض الآثار بدولة قطر.

القاهرة: ينظم التيار الشعبى وعدد من القوى السياسية مسيرة سلمية من ميدان التحرير ضد العدوان على سوريا، وذلك بالتزامن مع انعقاد مجلس الشيوخ الأمريكى لمناقشة مشروع قرار توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا.

القاهرة: تعقد حركة "تمرد" أولى حلقات النقاش والتوعية عن الدستور مع شبابها، فى إطار فاعليات "اكتب دستورك" بحضور مجموعة من الخبراء.

القاهرة: تعقد محافظة القاهرة اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة المحافظ جلال سعيد، لمناقشة تطبيق منظومة النظافة الجديدة ببعض أحياء المحافظة، وآخر الجهود التى تقوم بها هيئة النظافة، فيما يتعلق بمحيط رابعة العدوية وشارع مصطفى النحاس، والاستعداد للعام الدراسى الجديد.

باريس: يعقد وزير الخارجية نبيل فهمى جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع فى ، بالإضافة إلى التزام المصرية بتنفيذ خارطة الطريق، وسبل دعم علاقات التعاون بين القاهرة وباريس فى شتى المجالات.

جنيف: بدء أعمال اجتماع لجنة حقوق العمال المهاجرين بمشاركة وزير التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى، لمراقبة اتفاقية العمالة المهاجرة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان للمهاجرين.
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مصر 365

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