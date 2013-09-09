وزير الطيران: الوزارة وشركاتها استعدات لانطلاق موسم الحج بالتنسيق الكامل وتدارك الأخطاء السابقة

كتب : حسن حسين منذ 3 دقائق

أكد المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني، إن الوزارة والشركات التابعة لها وضعت كل جهودها بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة بمطار القاهرة وباقي المطارات المشاركة في موسم الحج لتحقيق موسم حج ناجح هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير بمقر الوزارة ظهر اليوم الأحد، وقال إن هناك تعليمات بالتيسير على الحجاج وإزالة كافة العقبات أثناء موسم السفر أو موسم العودة، وعلى كل الجهات المشاركة في الموسم التنسيق مع غرفة العمليات التي تم تشكيلها للعمل على مدار 24 ساعة يوميا لحل أي مشاكل في الجسر الجوي، وقال إن موسم الحج هذا العام سيشهد تدارك الأخطاء في المواسم السابقة، بخاصة في تزامن وتفويج الحجاج من المطارات المصرية والمطارات السعودية كما تم تخصيص الطائرات ذات الجسم العريض بأسطول مصر للطيران لتنفيذ موسم الحج هذا العام دون التأثير على باقي رحلات الشركة.

من جانبه أكد حسين الشريف رئيس القطاع التجاري بمصر للطيران أن موسم الحج هذا العام سيبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة 19 يوما بعدد 246 رحل في مرحلة السفر لنقل 67 ألف حاج منها 124 رحلة إلى جدة و120 رحلة إلى المدينة المنورة، بينما هناك 271 رحلة عودة لنقل 73 ألف حاج ويستمر موسم العودة 19 يوما، إضافة إلى 16 رحلة من عدة دول إفريقية لنقل الحجاج منها إلى الأماكن المقدسة، وقال إن حجاج القرعة التي سيتم نقلهم نحو 21 ألف، والجمعيات الدينية نحو 10 آلاف، وحجاج شركات السياحة نحو 17 ألف حاج والترانزيت 14 ألفا.

وأضاف الشريف "هناك تسهيلات مقدمة للحجاج والسماح لكل راكب بحمل حقيبتين إضافة إلى عبوة ماء زمزم التي بدأت السلطات السعودية في بيعها بالمطارات السعودية، وقال إن شركات الطيران الالتزام بها، وقال إنه سيتم منح كل حاجة خط محمول ليكون على اتصال بأسرته وقال إنها لأول مرة ستطبق هذا العام.