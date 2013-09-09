رئيس مجلس محلى الزنتان: مجلس الحكماء فى المدينة يعارض إيقاف خط النفط

أكد رئيس المجلس المحلى الزنتان محمد الوكواك، أن المجلس سيعمل على فتح الخط النفطى الذى أغلقه المحتجون بالمدينة، مؤكدا أنه سيتم النظر فى مطالبهم.

ونقلت صحيفة "أجواء البلاد" اليوم، الاثنين، عن الوكواك قوله خلال انعقاد لجنة إدارة الأزمة فى المؤتمر الوطنى العام بالمجلس المحلى الزنتان، إن المجلس المحلى ومجلس الحكماء فى المدينة يعارضون إيقاف خط النفط، موضحا أن معتصمين من الزنتان أغلقوا منذ أغسطس الماضى خط النفط الرابط بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية احتجاجاً على تهميش المدينة.

وعلى صعيد أخر، أشارت الصحيفة إلى افتتاح قاعة جديدة للركاب ملحقة بقاعة إجراءات المسافرين العامة بمطار سبها الدولى.

وقال مدير مطار سبها محمد أوحيدة إن القاعة الجديدة تتسع لأكثر من 300 مسافر، مضيفاً أنها تضم مكاتب جديدة لشركات الطيران.