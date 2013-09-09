“محمد فاروق” الحكم الدولي يتولى مهام رعاية الشباب بجامعة بني سويف

أصدر أ.د”أمين لطفي” رئيس جامعة بني سويف، قرار رقم (444) بقيام الحكم الدولي”محمد فاروق”- قائمًا بعمل مدير عام رعاية الشباب – جامعة بني سويف، لحين تعيين مدير عام رعاية الشباب طبقًا لأحكام القانون.

وقال الدكتور “احمد عبدالخالق” نائب رئيس جامعة بنى سويف أن “محمد فاروق” بكالوريوس التربية الرياضية – جامعة حلوان 1992، وحاصل على شهادة تدريب من اللجنة الأولمبية بتقدير عام جيد جدا في كرة القدم، وحاصل على شهادة تدريب دولية في الكرة الخماسية، كما أنه حاصل على دورات عديدة في التحكيم الدولي من الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وحاصل على مشروع جماعات الإسعافات ومواجهة الطوارئ من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وحاصل أيضًا على مساعد قائد وحدة كشفية من الكشافة البحرية المصرية، وكذلك فهو يشغل المدير الفني لفريق جامعة بني سويف الفائز ببطولة الجامعات المصرية للكرة الخماسية على مدار ثلاث سنوات متصلة، كما يصنف الحكم الدولي محمد فاروق من ضمن حكام النخبة الأفريقية، كما تجدر الإشارة إلى أن الحكم الدولي محمد فاروق يشغل المستشار الرياضي للنقابة العامة للعاملين بالإعلام بني سويف ، كما أنه عضو لاعب سابق بمنتخب مصر للكرة الخماسية، وبمنتخب مصر العسكري و بنادي بني سويف الرياضي، كذلك فهو نائب مجلس إدارة نادي الشباب الرياضي.

و قال محمد فاروق انه بتوليه هذا المنصب وأن العام الجامعي الجديد سيشهد نشاطًا متميزًا لطلبة وطالبات الجامعة، يبدأ مع اليوم الجامعي الأول بتوفير كافة الأنشطة أمام الطلاب، وقال في تصريحات خاصة إن إدارة رعاية الشباب تستقبل الطلاب في إدارتها المختلفة من نشاط رياضي وثقافي واجتماعي وخدمة اجتماعية وأسر طلابية وجوالة، وكلها أنشطة تهدف لممارسة الطالب لحقوقه الجامعية وتخريج مواطن صالح يفيد المجتمع.