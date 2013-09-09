ثانى أيام «تطهير سيناء»: الجيش يقصف منصة إطلاق صواريخ.. والإرهاب يحتمى بـ«العبوات الناسفة»

انفجارات واشتباكات بالشيخ زويد ورفح.. وأباتشى مصرية تطارد عناصر تكفيرية فى رفح الفلسطينية

كتب : محمد مقلد وخالد الأمير منذ 40 دقيقة

واصلت قوات الجيش، أمس، عمليتها العسكرية الموسعة لتطهير سيناء من الإرهاب، ودمرت طائرة أباتشى قاعدة صواريخ فور قيام 3 عناصر إرهابية بنصبها بقرية الجورة بالشيخ زويد، وطاردت الطائرات المصرية عناصر إرهابية داخل رفح الفلسطينية، كما واصلت القوات الخاصة والصاعقة عملياتها البرية لضبط المسلحين، فيما لجأت العناصر الإرهابية لزرع عبوات ناسفة فى طريق المدرعات والمركبات العسكرية، ما أسفر عن تفجير مدرعة وناقلة جنود واستشهاد ضابط وصف ضابط وإصابة 3 جنود.

وقال شهود عيان إن قوات الجيش داهمت فجر أمس عدة مناطق فى رفح والشيخ زويد، مشيرين إلى وقوع ما يقرب من 8 انفجارات واشتباكات عنيفة خلال مداهمة قوات الأمن لمناطق المقاطعة.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش حاصرت العديد من الطرق الخلفية لقرية المقاطعة والطرق المؤدية إلى المهدية من الطريق الخلفى «الجورة - شبانة»، وتقدمت من عدة طرق لكنها لم تدخل من طريق أبوطويلة الوفاق، بعد تلقيها معلومات بوجود عبوات ناسفة زرعت على الطريق الشمالى للقرية.

حصيلة اشتباكات اليوم الأول: 9 قتلى و21 مصاباً والقبض على 12 إرهابياً.. وضبط مخازن للأسلحة والمتفجرات

وقال مصدر أمنى إن هناك معلومات وصلت إلى القوات الأمنية بقيام مسلحين بزرع عبوات ناسفة على مداخل قرية المقاطعة وبعض الطرق فى المهدية تحسباً لهجوم أمنى عليهم، ولمنع تقدم القوات البرية التى أحكمت قبضتها عليهم. مشيراً إلى أن مسجد أبومنير، الذى تم قصف غرفة ملحقه به أثناء وجود مسلحين بداخلها، كان مزروعاً على مداخله عبوات ناسفة.

وأكد شهود عيان استشهاد ضابط جيش وصف ضابط فى ساعات مبكرة من صباح أمس، بعد انفجار عبوة ناسفة فى طريق مدرعة للجيش بأحد الطرق الجانبية بقرية أبوطويلة بالشيخ زويد، وقالت مصادر عسكرية إنه تم نقل جثتى الشهيدين إلى مستشفى العريش العسكرى.

كما انفجرت عبوة ثانية فى مركبة عسكرية «جيب هامر» تقل عدداً من الجنود جنوب الشيخ زويد، ما أدى إلى إصابة 3 جنود، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار، لنقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكرى لتلقى العلاج.

وقال شهود عيان إن «عبوة ناسفة» ثالثة انفجرت فى الساعة الواحدة صباحاً على طريق «الشيخ زويد - الجورة»، دون أن تلحق أى خسائر بالقوات، مشيرين إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بشكل مكثف بين عناصر مسلحة وقوات الجيش بعد الانفجار، انتهى بفرار المسلحين.

وأوضح مصدر أمنى رفيع بشمال سيناء أن 3 عناصر إرهابية نصبوا قاعدة صواريخ بالقرب من قرية الجورة جنوب الشيخ زويد، فى محاولة منهم لاستهداف طائرات الأباتشى بالقذائف المضادة للطائرات، فبادرتهم إحدى الطائرات بقذيفة دمرت قاعدة الصواريخ وقتلت العناصر الثلاثة.

فى المقابل، قال شهود عيان من مدينة رفح الحدودية بشمال سيناء إن طائرة أباتشى مصرية اخترقت منذ قليل المجال الجوى لرفح الفلسطينية لمطاردة عدد من العناصر التكفيرية يستقلون سيارة «دوبل كابينة» بيضاء اللون، حاولت التسلل إلى داخل سيناء عبر أحد الأنفاق السرية، لتهريب كميات كبيرة من السلاح.

وأكد الشهود أن الطائرة طاردت السيارة حتى منطقة حى البرازيل برفح الفلسطينية، مشيرين إلى أن الطائرة أطلقت قذيفة على سيارة ثانية داخل حدود رفح المصرية وأصابت 2 كانا بداخلها.

وعلى صعيد حملة المداهمات الأمنية، داهمت الأجهزة الأمنية، ليلة أمس، منزل «م. أ»، الذى يعمل «ساعى» بقرية المقاطعة بالشيخ زويد، والمعروف بصلته القوية بالعناصر التكفيرية، ومساندته لهم، ولكن القوات لم تعثر عليه بالمنزل.

وأكد مصدر أمنى، أن قوات الجيش ألقت القبض على عنصرين من «حماس» داخل أحد المنازل بقرية الجورة، وبحوزتهما قنبلتان يدويتان وأسلحة آلية. مشيراً إلى أنهما لا يمتلكان أى وثائق إقامة، مضيفاً أنه تبين أنهما تسللا إلى داخل البلاد منذ 6 أشهر، للمشاركة فى الهجمات الإرهابية على الأكمنة الأمنية والمؤسسات الشرطية، وتم ترحيلهما للتحقيق بالقاهرة.

كما تمكنت قوات الشرطة بالعريش من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته قنبلة يدوية، بعد أن اشتبهت فيه أثناء وجوده بالقرب من موقف سيارات الأجرة، وبتفتيشه عثر معه على القنبلة، اعترف أنه كان ينوى بيعها لأحد الأشخاص، وتبين أنه هارب من السجن لاتهامه فى إحدى القضايا.

وقالت مصادر أمنية متفرقة إن «حصيلة اليوم الأول من العملية التى شنتها قوات الجيش على بؤر الإرهاب، وصلت إلى 9 قتلى واعتقال 11 بينهم عنصران من حماس، وتدمير سيارات ومخازن للأسلحة و107 عشش، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات، وأدوات تجهيز عبوات ناسفة، وعدد من الأجهزة اللاسلكى وأجهزة الحواسب المحمولة تتضمن معلومات عن سيناء».