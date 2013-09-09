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صحيفة سعودية: الأسد يحتاط بصواريخ "أرض جو" استعدادا للضربة العسكرية

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صحيفة سعودية: الأسد يحتاط بصواريخ "أرض جو" استعدادا للضربة العسكرية صحيفة سعودية: الأسد يحتاط بصواريخ "أرض جو" استعدادا للضربة العسكرية

كشفت مصادر فى صفوف المعارضة السورية لصحيفة "الوطن" ، أن نظام دمشق عمد أخيراً إلى تحويل المنطقة المحيطة بالعاصمة لمنصات إطلاق صواريخ "أرض ـ جو" مضادة للطائرات والصواريخ، تحضيراً لمواجهة الضربة العسكرية الغربية المرتقبة.

وذكرت المصادر للصحيفة أن بعضاً من هذه المواقع يتمثل فى مطار المزة العسكرى، الذى يعتبر شريان نظام الأسد الجوي، ويتوقع أن تطاله نيران الضربات العسكرية المنتظرة، إضافة إلى منطقة المزة الدمشقية، ومحيط مطار دمشق الدولى، بجانب مواقع أخرى متعددة.

إلى ذلك، أبدى قيادى فى قيادة أركان الجيش السورى الحر للصحيفة ارتياحه مما وصفه بـ"الثقة" من تلقى نظام دمشق ضربةً اعتبرها "قاصمة"، فيما بدا الأمر بانتظار تصويت الكونجرس الأمريكى عليه.

لكن القيادى، الذى لم تذكر الصحيفة اسمه، قال: "الموضوع بالنسبة لواشنطن محسوم، نحن نطمئن أن الأمر بالنسبة لنا محسوم، والضربة ستوجه لا محالة".

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مصر 365

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