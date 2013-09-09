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أسرة قتيل الإخوان بالإسكندرية تتهم «الجزيرة» بالتضليل بعد نشرها صورته على أنه قتل على أيدى الأمن

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أسرة قتيل الإخوان بالإسكندرية تتهم «الجزيرة» بالتضليل بعد نشرها صورته على أنه قتل على أيدى الأمن أسرة قتيل الإخوان بالإسكندرية تتهم «الجزيرة» بالتضليل بعد نشرها صورته على أنه قتل على أيدى الأمن
شقيق «إيهاب»: تقدمت ببلاغ ضد القناة.. وأنصار «مرسى» هم من قتلوه وسحلوه

كتب : مروة مرسى منذ 25 دقيقة

أدانت أسرة الضحية إيهاب السيد إسماعيل، 31 عاماً، الذى لقى مصرعه على أيدى الإخوان بميدان سيدى جابر على كورنيش الإسكندرية، فى تظاهرات الجمعة الماضية لأنصار د. مرسى - الأكاذيب التى نشرتها قناة الجزيرة وقنوات الإخوان ووسائل الإعلام التابعة لهم، حول أنه شهيد الإخوان وقُتل على أيدى قادة الانقلاب العسكرى وقوات الأمن.

وقال محمد إسماعيل، شقيق الضحية، لـ«الوطن» إنه حرر محضراً بقسم شرطة محرم بك ضد قناة الجزيرة يحمل رقم 6552 إدارى، يتهم فيه أصحاب القناة بالتضليل والكذب ومحاولة تشويه الحقيقة فى تقرير نشرته عن جنازة شقيقه وأنه شهيد الإخوان. لافتاً إلى أنه سيتجه إلى المحامى العام لنيابات شرق الكلية من أجل تحرير بلاغ ضدهم.

وأضاف شقيق الضحية أن الإخوان هم من قتلوا شقيقه وسحلوه وطعنوه عدة طعنات فى جسمه، وذلك بعدما شاهدوا معه صورة الفريق أول عبدالفتاح السيسى. مشيراً إلى أن «إيهاب» ضحية الإخوان وليس شهيداً لهم، وتم اتهام الإخوان وقياداتهم فى محضر رسمى. لافتاً إلى أن قناة الجزيرة نشرت صورته وصور الجنازة وتاجرت بهم.

من جانبه، أكد حسن قمرى، صديق الضحية، أن مراسل «الجزيرة» صور جنازة «إيهاب» وحصل على صورته الشخصية ونشرها على القنـاة، وادعـوا أنه قتيـل من الإخوان وضحية من ضحايا الانقلاب، وقتل على أيدى قوات الأمن.

وأوضح أن حضور شيوخ الدعوة السلفية بالمنطقة كان بسبب حبهم الشديد لـ«إيهاب»، خاصة أنه من الشخصيات الطيبة والمتسامحة فى المنطقة، لذلك حضر جنازته وعزاءه الشيوخ. لافتاً إلى أن أهله وأصدقاءه هتفوا ضد الإخوان فى الجنازة.

يذكر أن «إيهاب» قد لقى مصرعه على أيدى أعضاء الإخوان بمنطقة سيدى جابر، وذلك أثناء حمله صورة للفريق أول عبدالفتاح السيسى، حيث انهال عليه أنصار الرئيس المعزول وطعنوه عدة طعنات، فقتل على الفور، وتم نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة.

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