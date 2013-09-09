ضبط كيلو بانجو وخرطوش بحوزة عاطلين فى حملة أمنية بأسوان

تمكنت حملة أمنية مكبرة بأسوان من ضبط سلاح نارى محلى الصنع “فرد خرطوش ” عيار 12مم بحيازة المدعو محمد عبد الحميد محمد إسماعيل 30 سنة عاطل

> ومقيم بعزبة العباسية.

أثناء تواجده بشارع البحر مركز دراو وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس وتحرر المحضر رقم (1203)إدارى مركزدراو.

كما تمكنت الحملة من ضبط (62)لفافه ورقيه صغيرة الحجم بداخلها نبات البانجو وزنت حوالى (1) كجم بحيازه المدعو على رمضان فريد احمد 28 سنة عاطل ومقيم بنجع العرب دائره مركز دراو السابق اتهامه فى عدد (7) قضايا “ضرب مخدرات آخرهم القضية رقم (2104) إدارى مركز دراو لسنه 2011 وبمواجهته اعترف بحيازه للمضبوطات بقصد الإتجار وتحرر محضر رقم ((1201) إدارى مركز دراو.

تم تحريز المضبوطات وجارى عرض المتهمين على النيابة.