«الشورى» يستأنف اليوم عقد جلساته الأسبوعية بعد توقف شهرين ويبدأ تطبيق نظام«الصوت»

يدشن مجلس الشورى اليوم الاثنين في أول جلسة يعقدها بعد انتهاء إجازة الأعضاء السنوية، نظاماً جديداً للصوت والتصويت داخل قاعة المجلس يُمَكِّن الأعضاء من استخدام تطبيقات متطورة تسهل أداء العمل.

ومن أبرز مميزات النظام الجديد إمكانية الوصول إلى الشبكة الداخلية (نظام شاور الإلكتروني ), من خلال النظام الجديد الذي يعمل داخل القاعة والاستفادة من مميزاته العامة، وكذلك الوصول إلى الرابط الخاص بأعضاء المجلس الذي يتيح استعراض جداول أعمال الجلسات والمعاملات الفنية للمجلس التي تشمل الملف البحثي والمعلوماتي ومحاضر جلسات المجلس وتقارير اللجان الخاصة والمتخصصة بشأن الموضوعات المطروحة للنقاش ومحاضر أعمال اللجان ، كما تتيح للعضو الإطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وقرارات مجلس الوزراء المرتبطة بالموضوع المدرج على جدول أعمال المجلس وقرارات الهيئة العامة للمجلس ومحاضرها.

ويتميز النظام الجديد بشاشات أكبر من الموجودة في النظام السابق وذات دقة عالية , وإمكانية إضافة البند المدرج على جدول أعمال المجلس كاملاً مهما كان عدد صفحاته أو نوع الملف وصيغته التقنية، كما يتيح مشاهدة العرض المرئي (عروض البوربوينت)، إضافةً إلى ميزة تبادل الرسائل الخاصة وتحريرها بين الأعضاء إلكترونياً، ويشتمل على تحديثات للاقط الصوت بجودة أعلى وأداء أسرع للتشغيل والإيقاف وأقل حساسية للضوضاء وترددات الهاتف المحمول.

ويمنح النظام للمختصين الفنيين أرشفة جلسات المجلس وحفظها إلكترونياً على خادم الكتروني خاص بما يقارب خمسة آلاف ساعة تصوير بما يعادل عشر سنوات من تسجيل الجلسات، كما يمكنهم من حصر مداخلات كل عضو على حدة وتوثيقها خلال الدورة كاملة والرجوع إليها في أي وقت.

ولمواجهة مشاكل انقطاع التيار الكهربائي تم تغيير معدات وكوابل الشبكة كاملة بشبكة جديدة ومفاتيح تشغيل متطورة، واستحداث نظام جديد خاص بالحالات الطارئة في حال انقطاع التيار الكهربائي عن القاعة تستمر الأجهزة الخاصة بالقاعة وأجهزة الأعضاء المثبتة على الطاولات بالعمل.