تخصصي الدمام يختتم ملتقى الجمعية الأمريكية للأورام

استضاف مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام فعاليات ملتقى "آخر مستجدات الجمعية الأمريكية لعلم الأورام 2013م"، وذلك في فندق شيراتون الدمام تحت رعاية وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، وحضور نخبة من الخبراء والمختصين من أكثر من دولة ومنظمة طبية دولية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات العلمية العالمية والتطورات الطبية الحديثة في مجال علاج أورام السرطان وأمرض الدم.

وقد أعرب وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور عبدالعزيز الحميضي في كلمته نيابة عن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة: عن سعادته بالمشاركة مؤكداً ان المؤتمر يعد السبيل الأمثل لفتح الآفاق الرحبة لكل العاملين في مجال الأورام بالمنطقة، موضحاً: أن الهدف الرئيس لوزارة الصحة بالمملكة هو بناء قاعدة خدمات طبية متميزة وحديثة يشار إليها في كافة قطاعاته المختلفة، بما توفره الدولة الكريمة وقيادتها الرشيدة من رعاية ودعم وتذليل لكافة العقبات.

كما أثنى المدير التنفيذي للشئون الإكلينيكية والطبية الدكتور ابراهيم العريفي بالجهود المبذولة والعاملين على الإعداد والتحضير لإقامة ملتقى آخر مستجدات الجمعية الأمريكية لعلم الأورام 2013م، الذي يجسد أحد الروافد الهامة التي تدعم نتائج البحوث النهائية التي توصلت لها الدراسات السريرية في مجال تشخيص وعلاج الأورام الدولية، مؤكداً أن تسليط الضوء على أحدث الأبحاث العلمية ومناقشتها، وهو ما يهدف إليه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام كمركز متخصص يسعى إلى رعاية واحتضان مثل هذه الملتقيات والفعاليات بما يدعم التواصل وتبادل الرأي والخبرات وتناقل المعرفة المحلية والعالمية بين المختصين في مجال علم الأورام على المستويين المحلي والدولي.

وانتهز الفرصة المدير التنفيذي للشئون الأكاديمية والتدريب الدكتور صالح ال هتيلة للإشادة بجهود القائمين على تنظيم هذا اللقاء السنوي من كافة الأقسام الإدارية والأكاديمية والطبية المعنية بالمستشفى، مؤكداً أن مستشفى الملك فهد بالدمام أصبح بجهود المخلصين من العاملين به مقصداً لنهل العلوم الطبية ليس من المنطقة الشرقية فحسب بل من جميع أنحاء المملكة، سواء للاستفادة من برامج التعليم الطبي المستمر أو الدورات القصيرة، إضافة إلى برامج التدريب المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عدا برامج الابتعاث، مشيراً إلى أن المستشفى يعمل حالياً على تجهيز معامل الأبحاث متطلعين لما ستضيفه لنشاط البحث العلمي في المستشفى والمنطقة.

وأكد استشاري أمراض الدم وزراعة النخاع في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور هاني هاشمي أن ملتقى آخر مستجدات الجمعية الأمريكية لعلم الأورام شكل فرصة حقيقية للمختصين والمتابعين من داخل وخارج المملكة، التعرف على كل ما هو جديد في مجال تشخيص وعلاج الأورام وأمراض الدم على اختلاف أنواعها من خلال جلساته التي استعرضت أحدث التطورات الطبية ونتائج الأبحاث العلمية التي تم التوصل إليها في بحوث ودراسات الجمعية الأمريكية للأورام خلال العام 2013م، معربا عن شديد فخره واعتزازه بتنظيم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لهذا الحدث العالمي متطلعاً لمد المزيد من جسور التعاون في كافة مجالات العلوم والأبحاث الطبية التخصصية.

يذكر أن ملتقى" آخر مستجدات الجمعية الأمريكية لعلم الأورام 2013م"، الذي انعقد على مدى يومين جمع 30 محاضراً متخصصاً في أمراض الأورام وأمراض الدم المختلفة من كندا والمملكة العربية السعودية ناقشوا خلال 32 محاضرة طبية كافة المستجدات والخيارات المساعدة في علاج أورام السرطان والدم، الأمر الذي هيأ الفرص للوفود المشاركة الحصول على معلومات مكثفة في هذا الشأن من مصادر دولية رائدة ومعتمدة.