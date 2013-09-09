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فتح باب التسجيل لماجستير التعليم الموازي بجامعة الملك سعود

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فتح باب التسجيل لماجستير التعليم الموازي بجامعة الملك سعود فتح باب التسجيل لماجستير التعليم الموازي بجامعة الملك سعود

    أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح القبول والتسجيل ببرامج الدراسات العليا للطلاب والطالبات (ماجستير التعليم الموازي) للعام الجامعي 1434/1435ه وذلك اعتباراً من اليوم الأحد حتى نهاية يوم السبت 15/11/1434ه.

واشترطت عمادة الدراسات العليا بالجامعة على المتقدمين الحصول على درجة (70) في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى بالإضافة إلى الشروط الخاصة لكل تخصص، وبينت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن المستندات المطلوبة تشمل على كل من السجل الأكاديمي، وثيقة التخرج، والسيرة الذاتية، وأوضحت العمادة إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم زيارة موقع القبول الإلكتروني للدراسات العليا على العنوان www.dgs.ksu.edu.sa، كما أنه يمكن كذلك معرفة الشروط العامة لبرامج الدراسات العليا عن طريق بوابة القبول الإلكترونية. يذكر أنه يجب على المتقدمين التواصل مع الأقسام لمعرفة مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية أو أي شروط أخرى.

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