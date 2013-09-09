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مدير مستشفى النبهانية يكرم المحافظ السابق

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مدير مستشفى النبهانية يكرم المحافظ السابق مدير مستشفى النبهانية يكرم المحافظ السابق

    نيابة عن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة القصيم الدكتور صلاح بن محمد الخراز ، قدم مدير مستشفى النبهانية العام الأستاذ احمد بن حسين السراني درعا تكريميا لمحافظ النبهانية السابق صالح اليحيى وذلك نظير الجهود الملموسة التي بذلها لدعم القطاع الصحي بالمحافظة خلال عمله محافظا النبهانية وذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامه أهالي محافظة النبهانية لصالح اليحيى مساء أمس الاول. 

ونقل مدير مستسقى النبهانية تحيات وامتنان الدكتور صلاح الخراز لليحيى نظير مساهمته ودعمه للقطاع الصحي بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وأشار السراني إلى ان اليحيى كان متابعا بشكل مستمر للخدمات التي يقدمها المستشفى وتذليل أي صعوبات تواجه العمل في القطاع الصحي بالمحافظة.

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