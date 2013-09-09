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«الصحة» تنفذ برنامجاً لإعداد المدربين في التثقيف الصحي بجدة

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«الصحة» تنفذ برنامجاً لإعداد المدربين في التثقيف الصحي بجدة «الصحة» تنفذ برنامجاً لإعداد المدربين في التثقيف الصحي بجدة

    انطلقت أمس الأحد الدورة التدريبية الخاصة بإعداد المدربين في مجال التوعية والتثقيف الصحي والتي تنظمها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة بفندق الحمراء سوفتيل بجدة لمدة خمسة أيام بعنوان "التقنيات الحديثة وتطوير وتصميم المواد التوعوية".

وأوضح أكد رئيس قسم التوعية الصحية بصحة جدة حسن عبدالرحمن البهكلي، أن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج السنوي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام والتوعية الصحية في الوزارة والهادف إلى إعداد مجموعة من المدربين المؤهلين لتدريب المثقفين الصحيين في كافة مناطق المملكة ومن ثم إخراج مجموعات جديدة من الكوادر المدربة على كيفية إيصال رسائل التوعية والتثقيف الصحي التي ترسلها وزارة الصحة للمجتمع بالشكل الصحيح ؛ ولفت إلى أن مدربي التثقيف الصحي الذين حضروا الدورات السابقة في هذا الجانب تمكنوا من تدريب مجموعة من المثقفين الصحيين في كل من محافظة جدة ؛ ومكة المكرمة بالإضافة إلى مجموعة من صحة منطقة تبوك وغيرها؛ كما أن هؤلاء المدربين سيحضرون هذه الدورة لاستكمال البرنامج التدريبي المخصص لهم.

من جانبه، ذكر مدير إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بصحة جدة عبدالرحمن بن سعد الصحفي أن عدد المرشحين لهذه الدورة بلغ 31 متدرباً يمثلون جميع إدارات التوعية الصحية في مديريات الشؤون الصحية بالمملكة من الذين سبق لهم التدرب في دورات إعداد المدربين التي أقيمت في الرياض والمنطقة الشرقية لاستكمال البرنامج التدريبي الخاص بهم؛ وألمح الصحفي إلى أن الوزارة قد أسندت مهمة التدريب في هذه الدورة إلى نخبة متميزة من الأطباء المتخصصين في مجال التوعية الصحية والتدريب لكي يتمكنوا من تقديم عصارة علمهم وخبراتهم للمتدربين.

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