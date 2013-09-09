جامعة الأميرة نورة تقيم لقاءً لأمهات طالبات السكن الداخلي

نظمت وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية بجامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن مؤخراً في مركز خدمات الطالبة بالسكن الداخلي, وبحضور عدد من مسؤولات الجامعة وأمهات طالبات السكن, اللقاء التعريفي السنوي مع أمهات الطالبات اللاتي التحقن بالسكن الداخلي في الجامعة, وذلك لاطلاع الأمهات على السكن الذي توفره الجامعة لطالباتها وما يقدمه من خدمات وأنشطة والاستماع إلى جميع المقترحات للارتقاء بالخدمات المقدمة ولتحقيق الراحة التامة للطالبات.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة هند التركي رئيسة مشروع دعم الطالبات المتعثرات أثناء كلمة ألقتها نيابة عن الدكتورة نائلة الديحان وكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية على أهمية التعاون المستمر بين الجامعة وأسر الطالبات, ورحبت بمرئيات ومقترحات الأمهات التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للطالبات في السكن شاكرة الأمهات اللاتي شاركن بهذا اللقاء وباركت لهن اهتمامهن. وأشارت تغريد السيوطي مديرة السكن إلى اهتمام مديرة الجامعة بتوفير كل ما من شأنه تحقيق الراحة والاستقرار للطالبات في السكن، وأعطت شرحاً مبسطاً عن السكن الداخلي حيث يتكون من 22 مبنى ويهدف هذا العام إلى استقبال ما يزيد على 1000 طالبة، لكل طالبة غرفة خاصة مفردة مؤثثة بالكامل, وشبكة الإنترنت في جميع مرافق السكن مما يسهم في دعم التحصيل الدراسي إلى جانب توفير خزنة برقم سري خاص لكل طالبة تحتفظ فيها بممتلكاتها الخاصة كما يوجد في كل طابق غرفة غسيل وكي ومصلى وصالة طعام وغرفة استذكار.

إلى جانب ذلك ذكرت أهم الخدمات المقدمة للطالبات في السكن ومنها الرعاية الصحية من خلال العيادة الطبية إلى جانب الرعاية النفسية الاجتماعية, وصرف وجبة مجانية لكل طالبة من طالبات السكن, إضافة إلى أنشطة داخلية كالتشغيل الطلابي لاختيار طالبة واحدة من كل دور في السكن لتمثل زميلاتها وتوصل رغباتهن واحتياجاتهن للإدارة, وإتاحة الفرصة للطالبة باستقبال الزوار في يومين محددين بالأسبوع, إضافة الى وجود مركز للتسوق.

وخلال اللقاء عبرت والدة الطالبة مريم الدعيجي من الظهران التي تعد تجربة ابنتها الأولى مع السكن الداخلي عن تقديرها لسلاسة التعامل من قبل المشرفات وسهولة إجراءات التسجيل وتوفير جميع المعلومات للجميع، وسهولة التواصل مع جميع منسوبات الجامعة.

من جانبها أكدت والدة الطالبة رغد الرميشان على أهمية اللقاء لتوضيح تعليمات وقوانين السكن والخدمات المقدمة للطالبات، واعتبرت ذلك مبادرة جيدة من إدارة السكن وأبدت أعجابها بالأجواء الأسرية المفعمة بالحميمية والاهتمام بالطالبات. وتحدثت ع .ن والدة طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من منطقة نجران عن جاهزية السكن ومناسبته للطالبات وشكرت الإدارة على توفيرها للسكن الداخلي الذي يخفف من أعباء التنقل والسفر موضحة أنها التجربة الأولى لابنتها وقدمت الشكر للمسؤولات لاهتمامهن بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير متطلباتهن. وذكرت الطالبة شهد السبيعي أن هذا العام هو الثاني بالنسبة لها في السكن الجامعي مضيفة أن جميع الخدمات التي تحتاجها الطالبات تتوفر لهن بكل سهولة ويسر ووصفت اللقاء التعريفي بالثري, من جانبها قالت رهاف الشريف ان خوفها ما لبث أن تلاشى حين قابلت المشرفات, وأضافت بأنها تشعر بالراحة التامة وأنها في بيتها الثاني على الرغم من عدم وجود والدتها معها.

يذكر أن السكن يحتوي على وحدة للتدريب تقدم دورات تدريبية وأنشطة مهارية وتقنية وبرنامجا ترفيهيا طوال العام الدراسي.

وفي نهاية البرنامج التعريفي قامت مديرة السكن بجولة تعريفية بصحبة الطالبات وأمهاتهن في السكن ومرافقه.