البحرين ترفع استعداداتها "لمواجهة الكوارث" تحسبا لضرب سوريا

دعت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث فى البحرين جميع الوزارات والجهات إلى أن تكون على أتم الاستعداد لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لمواجهة الكوارث، حال توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.

جاء هذا خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، برئاسة طارق الحسن رئيس الأمن العام بالبحرين، أمس الأحد، الذى نشرت تفاصيله وزارة الداخلية البحرينية على موقعها الإلكترونى.

ودعت اللجنة جميع الوزارات والجهات إلى أن تكون على أتم الاستعداد لتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لمواجهة الكوارث، حال توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، وما قد ينتج عنها من تداعيات أمنية على البحرين وبقية دول مجلس التعاون الخليجى.

وطالبت ممثلى الوزارات والجهات المعنية بمراجعة هذه الخطط والاستمرار فى التدريب عليها وتنفيذ التمارين التى من شأنها رفع الكفاءة والاستعداد.

وأكدت اللجنة على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإصدار مواد وبرامج توعوية، تشمل جميع أنواع الكوارث وكيفية التصرف عند سماع صفارات الإنذار.

وقررت اللجنة فى ختام اجتماعها، تشكيل فريق عمل يقدم تقريرا عن مدى جاهزية الوزارات والجهات المعنية لمواجهة الكوارث، وتحديد كيفية تأمين احتياجات مراكز الإيواء كجزء من الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث، على أن تقوم الإدارة العامة للدفاع المدنى بالتنسيق والإعداد فى هذا الشأن.