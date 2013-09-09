أخبار عاجلة

وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

حيثيات غلق «الحافظ» نهائياً: القناة لم تلتزم بميثاق الشرف الإعلامى والقيم الدينية والأخلاقية

Google+ Print
حيثيات غلق «الحافظ» نهائياً: القناة لم تلتزم بميثاق الشرف الإعلامى والقيم الدينية والأخلاقية حيثيات غلق «الحافظ» نهائياً: القناة لم تلتزم بميثاق الشرف الإعلامى والقيم الدينية والأخلاقية

كتب : محمد العمدة ومحمد مجدى منذ 8 دقائق

تنشر «الوطن» حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإغلاق قناة الحافظ نهائيا، وإلغاء الترخيص الصادر لشركة البراهين وبعض القنوات الخاصة بها مثل «الناس، الخليجية، البركة، الصحة والجمال».

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها: إن قناة الحافظ لم تلتزم بميثاق الشرف الإعلامى والموضوعية، ودأبت على عدم الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية فى المواد الإذاعية، وإهدار الالتزام بالقوانين المنظمة للبث الإذاعى والتليفزيونى، وانتهاك ضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامى التى أقرها مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، بجانب الإسفاف والألفاظ النابية التى تؤذى مشاعر المشاهدين وتؤجج الفتنة بين طوائف الشعب. وأضافت أن القناة عمدت إلى استضافة عبدالله بدر ونشر وإذاعة وقائع مشوهة مبتورة وخروج الألفاظ الملوثة من فمه هو وغيره، ما جرح مشاعر ملايين المشاهدين وخدش حياءهم، وأن القناة أصبحت منبراً لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ، ودون استخدام العبارات الملائمة، واتهام الناس دون دليل، وإفساد أخلاقيات المجتمع عن سبق إصرار وترصد، فضلاً عن إشاعة الفتنة بين طوائف المجتمع. كما لم تراع قناة الحافظ أصول الحوار وآدابه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟

8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية