حيثيات غلق «الحافظ» نهائياً: القناة لم تلتزم بميثاق الشرف الإعلامى والقيم الدينية والأخلاقية

كتب : محمد العمدة ومحمد مجدى منذ 8 دقائق

تنشر «الوطن» حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإغلاق قناة الحافظ نهائيا، وإلغاء الترخيص الصادر لشركة البراهين وبعض القنوات الخاصة بها مثل «الناس، الخليجية، البركة، الصحة والجمال».

وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها: إن قناة الحافظ لم تلتزم بميثاق الشرف الإعلامى والموضوعية، ودأبت على عدم الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية فى المواد الإذاعية، وإهدار الالتزام بالقوانين المنظمة للبث الإذاعى والتليفزيونى، وانتهاك ضوابط العمل وميثاق الشرف الإعلامى التى أقرها مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، بجانب الإسفاف والألفاظ النابية التى تؤذى مشاعر المشاهدين وتؤجج الفتنة بين طوائف الشعب. وأضافت أن القناة عمدت إلى استضافة عبدالله بدر ونشر وإذاعة وقائع مشوهة مبتورة وخروج الألفاظ الملوثة من فمه هو وغيره، ما جرح مشاعر ملايين المشاهدين وخدش حياءهم، وأن القناة أصبحت منبراً لنشر الألفاظ النابية والسباب دون انتقاء الألفاظ، ودون استخدام العبارات الملائمة، واتهام الناس دون دليل، وإفساد أخلاقيات المجتمع عن سبق إصرار وترصد، فضلاً عن إشاعة الفتنة بين طوائف المجتمع. كما لم تراع قناة الحافظ أصول الحوار وآدابه.