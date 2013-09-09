«الأوقاف» تكذِّب «الجزيرة»: لم نغلق أى مسجد

«عبدالرازق»: غلق «رابعة والفتح» لخضوعهما لأعمال الصيانة

كتب : وائل فايز منذ 3 دقائق

نفى الشيخ محمد عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، ما بثته فضائية الجزيرة القطرية بشأن إغلاق 2200 مسجد فى الفيوم وأكثر من 80 مسجداً فى أسيوط، وأكد لـ«الوطن» أنه ليس بمقدور الوزارة إغلاق أى مسجد تقام فيه شعائر صلاة الجمعة، إلا إذا كان آيلاً للسقوط، مشدداً على أن الوزير محمد مختار جمعة لم يصدر قراراً بغلق أى مسجد، باستثناء مسجدى الفتح ورابعة العدوية لخضوعهما لأعمال الصيانة والترميم. وقال «عبدالرازق»: إن الوزارة لم تفعّل قرار وقف غير الأزهريين عن الخطابة فى مساجد الأوقاف حتى الآن، لكنها فعّلت قرار الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف السابق، المحسوب على تنظيم الإخوان، بغلق الزوايا والاكتفاء بالمساجد الكبرى فى أداء صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن بعض أنصار الرئيس المعزول ووسائل الإعلام التابعة لـ«التنظيم» يسعون للتضليل والتشويش على الوزارة وإلصاق التهم بها دون سند، وهو ما فعلوه سابقاً بادعاء أن الوزارة منعت الاعتكاف فى المساجد. وقال الشيخ صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية: إن ما يردده «الإخوان» عن أداء وقرارات الوزارة «محض افتراء»، وإنهم يحاولون ترويج الشائعات لتشويه سمعة الوزارة فى ظل سعيها لتجفيف منابع سيطرة تيارات الإسلام السياسى على المساجد وإبعاد بيوت الله عن الصراع السياسى، ورد منابرها إلى نهج الوسطية والاعتدال وقطع دابر من يحاول استغلال المساجد للتحريض ضد مؤسسات الدولة.