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نقص الدهون وفيتامين "د" يؤدى لعقم النساء

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نقص الدهون وفيتامين "د" يؤدى لعقم النساء نقص الدهون وفيتامين "د" يؤدى لعقم النساء

حث باحثون يابانيون النساء على عدم الإكثار من الحميات الغذائية، إذ تبين لهم أن نقص وفيتامين "د" فى الجسم يسبب العقم عند الشابات.

وقام فريق من الباحثين فى جامعة جونتاندو اليابانية بقياس معدلات الخصوبة (أى عدد البويضات) عند حوالى مائة امرأة فى العشرينيات والثلاثينيات من العمر.

وسأل الباحثون النساء عن نمط غذائهن وعاداتهن الغذائية، وتبين أن نسبة الخصوبة تتراجع بسرعة أكبر عند اللواتى لديهن نقص بالدهون وفيتامين "د" فى الجسم.

وقال الدكتور يوشى ساتو، إن على النساء الشابات اللواتى يسعين للحفاظ على رشاقتهن أن يتنبهن ويسعين لأن يكون وزنهن مناسبا، وأن يتعرضن للشمس يوميا بغية تفادى العقم.

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مصر 365