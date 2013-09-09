جامعة الإمارات توزع 60 ألف كتاب و450 «آي باد» مجاناً

بدأت جامعة الإمارات صباح أمس وبالتعاون مع مؤسسة اتصالات بتوزيع وبيع أجهزة آي باد، على الطلاب الخاضعين لمساقات التعليم الذكي المقرر من قبل الجامعة في عدد من التخصصات الأكاديمية.

حيث كان الطرفان قد توصلا إلى توقيع اتفاقية تعاون مشترك بينمها، حيث تقوم اتصالات ومن خلال ماتمتلكة من خبرات تقنية بالبيع المباشر لأجهزة آي باد سواء داخل الجامعة، أو في مقراتها المعتمدة في مختلف مدن الدولة، ، وذلك للطلاب الراغبين بالشراء فقط، في حين وزعت الجامعة 60 ألف كتاب على الطلبة.

ووفق الآفاق الجديدة، يتم منح الطالب الجامعي المسجل في جامعة الإمارات خصما يصل إلى عشرين بالمئة، من قيمة الجهاز، وذلك حسب الباقة الخدمية التي يرغب بها، أو يحتاج إيها خلال دراسته وتخصصه الجامعي، فيما تقوم الجامعة بتقديم التسهيلات والدعم التقني.

من خلال إتاحة الفرصة للطلبة بالاستفادة من برامج الجامعة ومواقعها التي تتيح للطلاب متابعة مساقاتهم ومحاضراتهم والمراجع التي يحتاجون إليها، وكذلك نظم الامتحانات والنتائج والأنذرات الأكاديمية وتسجيل المساقات وبرامج الامتحانات والمحاضرات.

إعانة جامعية

وأشار خليل الخليل مسؤول التوزيع في الجامعة والدعم التقني، إلى أن الجامعة قامت بالأمس بتوزيع 450 جاهز آي باد على الطلاب والطالبات المحتاجين، وفق النماذج التي تم توزيعها على الطلبة وتعبأ إلكترونيا، يبين من خلالها الطالب حالته الاجتماعية، من حيث المقدرة المالية، وعدد أفراد الأسرة ، والالتزامات المالية على ولي الأمر.

والظروف التي لا تمكنه من شراء الجهاز على نفقته الخاصة، وقد قامت لجنة مختصة في عمادة شؤون الطلاب بدراسة كافة الطلبات التي قدمت واتخاذ القرارات المناسبة بكل حالة، حيث بلغ عدد المستفيدين قرابة 450 طالبا وطالبة، من كافة التخصصات.

وأوضح أنه ومن خلال النظام الذي اعتمدته الجامعة بمساعدة الطلاب المحتاجين وغير المقتدرين، يمتلك الطالب الجهاز طيلة فترة دراسته الجامعية يصبح بعد ذلك ملكا له ، وأشار إلى أن أكثر من 300 طالب من الطلبة المستجدين استفادوا من هذه الإعانة واستلموا بالفعل أجهزتهم، فيما سيتم توزيع 150 جهازا على الطلاب من المراحل الدراسية الأخرى.

ممن يطبق عليهم نظام التعليم الذكي الخاضع لنظام استخدام تقنيات التعليم في مساقاتهم وتخصصاتهم الأكاديمية، وأكد أن عمليات التسليم والتوزيع ستستمر لغاية الأسبوع القادم ، كما أن الأجهزة تحتوي على كافة التطبيقات التقنية التي يحتاجها الطالب خلال دراسته.

توزيع الكتب

من جهة أخرى بدأت بالأمس، عمليات تسليم الكتب الجامعية لكافة المراحل الدراسية والتخصصات لأكاديمية، عبر ثلاثة منافذ، حيث خصص مقر عمادة المكتبات في المبنى الهلالي لطلاب العلوم الإنسانية، وكلية التربية، الإدارة والاقتصاد والقانون، وفي مقر كلية تقنيات المعلومات هناك مركزان للطلاب والطالبات، في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات، كلية الزراعة ونظم الأغذية.

وأشارت فاطمة الظاهري مسؤولة المكتبات والتوزيع، أن الجامعة وفرت للطلاب عبر كافة التخصصات الأكاديمية والمساقات العلمية والسنوات الدراسية أكثر من 60 الف عنوان ، تشمل أكثر من أربعة آلاف عنوان اكاديمي لكافة التخصصات، وذلك عدا متطلبات اعضاء هيئة التدريس وطلاب برامج الدراسات العليا.

وأوضحت أنه تم بالأمس، تسليم اكثر من 2000 طالب وطالبه كتبهم المخصصة وفق الجداول المعتمدة من عمادة كل كلية، حيث يتم التوزيع يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء ، وفق الجداول المحددة .

وأشارت إلى أن عمليات تسليم الكتب تتم بكل سلاسة وبدون أية معوقات، من خلال توزيع أرقام انتظار للطلاب لا تتجاوز 10 دقائق ، وسوف تستمر عمليات التوزيع في المراكز الثلاثة لمدة اسبوع اعتبارا من يوم أمس .