إحصاء زوار كورنيش أبوظبي عبر أجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي تركيب نظام عالمي حديث لإحصاء أعداد مرتادي شاطئ السباحة على كورنيش أبوظبي حيث يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد عبد الله ناصر الجنيبي مدير إدارة خدمات المجتمع في بلدية مدينة أبوظبي أن نظام الإحصاء الإلكتروني لمرتادي وزوار شاطئ السباحة على كورنيش أبوظبي جاء بهدف تطوير الخدمات المقدمة والمرافق العامة والبنية التحتية وأشار إلى أن شاطئ السباحة على كورنيش أبوظبي استقطب خلال الثلث الأول من العام الجاري حوالي 1,617,306 زائرين.

وذلك انعكاسا للمكانة المحلية والعالمية التي أصبح الشاطئ يتمتع بها ونظرا لحداثة وتطور الخدمات المقدمة فيه واحتوائه على أرقى معايير الأمن والسلامة والبيئة الإيجابية حيث أصبح قبلة للباحثين عن الترفيه والاستجمام خاصة بعد أن حصل الشاطئ بكل جدارة واستحقاق على العلم الأزرق ونجاحه في الحفاظ على معايير هذا الاعتراف العالمي .

وأضاف الجنيبي إن البلدية حرصت على استخدام أحدث نظم الإحصاء الإلكترونية في العالم حيث يعمل هذا النظام باستخدام الأشعة تحت الحمراء السلبية والآمنة .. م

ؤكدا أن أجهزة الإحصاء الإلكترونية الثمانية المنتشرة في الشاطئ لا تشكل أي تهديد أو أخطار على صحة المرتادين كونها تستخدم تقنية متطورة ولا ينبثق عنها أي أشعة تضر بصحة وسلامة الأفراد أو البيئة المحيطة.

وأوضح أن البلدية سوف تستثمر هذه البيانات الإحصائية الصادرة عن نظام الإحصاء الإلكتروني وتوظيفها في تشكيل قاعدة بيانات متجددة وقادرة على دعم أصحاب القرار فيما يتعلق بتطوير مرافق الشاطئ والارتقاء بالخدمات العامة وهو ما يتقاطع مع أهداف البلدية ورسالتها الساعية إلى تقديم أرقى الخدمات العصرية في بيئة صحية وآمنة ..

وكذلك الاستمرار في تطوير الشاطئ بما يتلاءم مع الارتفاع المستمر بأعداد المرتادين على مدار فصول السنة.

وأردف الجنيبي مؤكدا أن هذا التوجه جاء وفقا لرؤية البلدية من أجل تحقيق التنمية المستدامة واستخدام الأنظمة الصديقة للبيئة حيث يعد نظام إحصاء الزوار ( إيكو كونتر) لمثل هذه الحالات خيارا صائبا كون النظام يعتمد في تغذيته على بطاريات طويلة الأجل تدوم لعشر سنوات ولا يحتاج إلى بنية تحتية خاصة به .

كما يتصف النظام بالأمان البيئي والصحي من خلال استخدامه الأشعة تحت الحمراء التي تلتقط حرارة جسم الإنسان وبذلك لا يتعرض الإنسان إلى أي انبعاثات شعاعية كما يتصف النظام بسهولة الحصول على البيانات الإحصائية عبر الانترنت .