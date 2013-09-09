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بحث التعاون بين مؤسسة زايد الخيرية وجمعية بيت الخير

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بحث التعاون بين مؤسسة زايد الخيرية وجمعية بيت الخير بحث التعاون بين مؤسسة زايد الخيرية وجمعية بيت الخير

بحثت جمعية بيت الخير سبل توطيد أواصر التعاون مع مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في أبوظبي، وناقش الجانبان تعزيز العلاقة بين الطرفين، من خلال تبادل الأفكار والرؤى والخبرات في العمل الإنساني والخيري.

جاء ذلك خلال زيارة مدير عام "بيت الخير" عابدين طاهر العوضي إلى مؤسسة "زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" في أبوظبي، يرافقه سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية، وعبد الله الأستاذ، مساعد المدير العام.

وكان في استقبال وفد الجمعية أحمد شبيب الظاهري، مدير عام المؤسسة، وعتيق أحمد المهيري، مدير إدارة البرامج فيها.

وقدم مدير عام "بيت الخير" الشكر الجزيل لمؤسسة "زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية" ومديرها العام على الدعم القوي الذي قدمته المؤسسة لمبادرة "عمرة يتيم وأسرته" التي أطلقتها الجمعية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني في رمضان المنصرم، إحياء لذكرى رحيل الوالد المؤسس، رحمه الله.

وقال العوضي: أتوجه بالشكر الجزيل باسمي وباسم رئيس مجلس إدارة الجمعية، معالي جمعة الماجد، لمؤسستكم الرائدة على الدعم التي قدمتموه لهذه المبادرة، ومساهمتكم معنا في تسيير الأيتام وأسرهم لأداء مناسك العمرة.

وتحدث أحمد شبيب الظاهري، مدير عام المؤسسة، فأكد أن المؤسسة منذ إنشائها وهي ماضية في تحديث كافة أساليبها لتواكب العصر، وتربطها علاقة تعاونية مع العديد من المؤسسات الخيرية والإنسانية.

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