الضحك.. أفضل وسيلة للتخلص من الضغوط النفسية

رغم الظروف والأحداث التى تمر فى حياتنا إلا أننا نحتاج إلى الراحة النفسية، فالابتسامة والضحكة الصادقة من القلب لها إثر السحر، فى تخفيف مشاعر الحزن والكآبة والتوتر والضيق، ومتاعب الحياة اليومية وعناءها، ولذلك فإن رسول الله صلى الله علية وسلم كان أكثر الناس تبسما، حيث قال: "تبسمك فى وجه أخيك صدقة" كما قال عليه الصلاة والسلام" أنكم لم تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق".

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد ـ أستاذ الطب النفسى، بجامعة عين شمس، الابتسامة هى رمز من رموز المحبة وصفاء النفس ولها طابع فريد لدى الآخرين وتساعد على التقارب بين أفراد المجتمع، ويمكن تحديد أهم الفوائد والمزايا الطبية والنفسية التى يحصل عليها الإنسان جراء الابتسامة والضحكة والتفاؤل.

ـ يعد الضحك البديل الأفضل عن أنواع العقاقير النفسية والمهدئة.

> ـ يتمتع الأشخاص الذين يتميزون بروح الدعابة والفكاهة والمرح بصحة نفسية وجسمية جيدة مهما تقدم بهم العمر.

> يعتبر الضحك من أفضل أنواع العلاج للتخلص من القلق والتوتر والاضطرابات النفسية.

> ــ يفيد الضحك فى التخلص من حدة الانفعال والعصبية.

> ـ يقوى الضحك من قدرة الإنسان على مواجهة ضغوط الحياة وعدم الاستسلام للهموم والاكتئاب.

> يتسبب الضحك فى زيادة مناعة ومقاومة الجسم ضد الكثير من الأمراض الجسمية الخطيرة.