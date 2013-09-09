غنيمة: العلاج الأساسى لسرطان المثانة الاستئصال الجراحى

أكد الدكتور وليد غنيمة ـ أستاذ واستشارى جراحة المسالك البولية أن علاج النزيف البولى وما يصاحبه من أعراض أخرى فى الجهاز البولى والمسالك البولية عموماً، حيث إن المضادات الحيوية هى العلاج القياسى لالتهابات المسالك البولية، وعادة ما تهدأ الأعراض بعد أيام قليلة من بدء تناول الدواء، ولكن الالتهابات المتكررة قد تحتاج إلى علاجات متعددة أو لفترة أطول.

وقد تكون قادراً على تمرير حصوات الكلى عن طريق شرب كميات كبيرة من المياه والحركة المستمرة، وذلك فى حالات الحصوات الصغيرة، أما الحصوات الكبيرة حجما فقد تحتاج إلى تفتيتها باستخدام الموجات التصادمية أو استخراجها بالمنظار الجراحى، ويمكن تحديد علاج.

ويشير غنيمة إلى علاج تضخم البروستاتا، حيث تهدف إلى تقليل الأعراض واستعادة العمل الطبيعى فى المسالك البولية، عن طريق الأدوية يستمر المريض عليها دون توقف مدى الحياة وإذا فشل العلاج التحفظى فإن المريض قد يحتاج إلى استئصال التضخم الحميد بالبروستاتا باستخدام المنظار الجراحى أو عن طريق الليزر لتبخير نسيج البروستاتا.

يوضح غنيمة أنه رغم وجود عدداً من الخيارات لعلاج سرطان الكلى والمثانة، فإن جراحة استئصال الأنسجة السرطانية غالباً ما تكون الخيار الأول، لأن الخلايا مقاومة نسبيا للإشعاع ومعظم أنواع العلاج الكيميائى،

العلاج الأساسى لسرطان المثانة هو الاستئصال الجراحى أو الاستئصال الكامل للمثانة، فى بعض الحالات، ويمكن الجمع بين الجراحة مع العلاج الكيميائى، لدى مرضى آخرين قد تعزز الأدوية نظام المناعة فى المثانة لديهم.