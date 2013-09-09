أسباب نوبة قطع النفس عند الأطفال

نوبات قطع النفس يعانى منها عدد كبير من الأطفال، وقد تبدأ لسبب غامض أو نتيجة إنزعاج الطفل من صراخ شخص ما كما يوضح دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا: يحدث فى أحيان كثيرة أثناء نوبة البكاء التى قد يعانى منها الطفل فى تعرضه لنوبة قطع نفس، وقد يتسبب هذه الحركة فى قطع الطفل النفس ليصبح عاجزا عن التنفس ويضطرب إدراكه.

ومن مسببات هذه النوبات الألم أو الغضب أو عقاب الأهل للطفل فقد تحدث عندما يصاب الطفل بأذى فى جسمه أو نتيجة إصطدامه بالأثاث أو سقوطه على الأرض، أو أثناء لعبه وقد تتسبب الأم فى ذلك دون أن تشعر عندما تأخذ من الطفل لعبته أو عندما ترفض أن تلبى له طلب ما فى تلك الحالة يظل الطفل بصرخ مصرا على أن تقوم أمه فعل ما يريده وتظهر لنوبة قطع النفس بعض الأعراض كأن تزرق الأطراف والشفتان واللسان والوجه نتيجة عدم القدرة على التنفس وقد يغيب الطفل عن وعيه، وهذا يتطلب من الأم نوع من الحرص حتى لا تعرض طفلها للأذى والمشاكل لذا فعلى الأم دوما أن تشعر طفلها بالأمان حتى يستطيع تجاوز كافة المشاكل التى قد تلحق به كما على الأم أن تسعى لإحتضان طفلها وألا تتركه وحيدا لأن تلك الحالة قد تتطور ويصاب الطفل بالوحدة والعزلة ولا يرغب فى التحدث إلى أحد.