إيقاف الحاسب الآلي عن مستثمر امتنع عن سداد رواتب العمالة

أحمد الأنصاري (ينبع)

أوقفت وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن مستثمر أجنبي حاصل على رخصة من هيئة الاستثمار بسب عدم التزامه برواتب عمالته لأكثر من 5 أشهر متتالية. وأوضح مصدر في وزارة العمل لـ «عكاظ» أن هذا المستثمر عليه العديد من الملاحظات وتم الرفع فيها إلى وزارة العمل من أجل إصدار غرامات مالية عليه كعقوبات على المخالفات التي يرتكبها بحق العمالة لديه، وأبرز هذه المخالفات تتمثل في عدم دفع أجور العمال لفترات طويلة وانتهاء الإقامات ورخص العمل والتأمين الطبي لعدد من العمالة التابعة له وغيرها من المخالفات الأخرى.وشهدت ساحة مكتب العمل بينبع نهاية الأسبوع الماضي تواجد 233 عاملا تابعين لشركة المستثمر للمطالبة بحقوقهم من الشركة التي لم تصرف رواتبهم لأكثر من خمسة أشهر ولم تجدد إقامات عدد منهم وانتهاء فترة التأمين الطبي وعدم ملاءمة السن الخاص بهم.وقد قام مدير مكتب العمل في ينبع وعدد من الموظفين وقتها بالاستماع إلى شكوى العمال الذي حضروا مع بداية فترة الدوام الصباحي والجلوس أمام مكتب العمل وطالبهم بتقديم شكوى رسمية وبعدها أقلتهم الباصات التابعة للشركة إلى مقر سكنهم.وأوضح الناطق الأمني بمنطقة المدينة المنورة المقدم سامي الجهني وقتها أن الدوريات الأمنية تواجدت في الموقع كإجراء طبيعي وكان تواجد العمالة لتقديم شكوى رسمية لمكتب العمل ولم تسجل كحالة لدى الجهات الأمنية كونها أمرا طبيعيا جدا.