استجابة أسرة لتهديدات خادمة بالانتحار أو العودة

أحمد الانصاري (ينبع)

انصاعت أسرة في ينبع إلى تهديد خادمتها بعد أن أشعرتهم أنها سوف تقدم على الانتحار ما لم يقوموا بتسفيرها إلى بلادها على وجه السرعة، ورغم المحاولات المستمرة من الأسرة لإقناع الخادمة عن العدول عن رغبتها بشتى الطرق إلا أنها أصرت على موقفها ما جعلهم يتقدمون ببلاغ للجهات الأمنية مسبقا حتى لا يتورطوا في جريمتها التي ترغب القيام بها في حق نفسها، وبالفعل تم إحالتها إلى الجهة المختصة لإنهاء إجراءاتها وإبعادها عن البلاد بعد قضاء مدة مع الأسرة في ينبع.وأوضح الناطق الأمني بمنطقة المدينة المنورة المقدم سامي الجهني أن الأسرة أبلغت عن الخادمة واعتزامها الانتحار وتمت إحالتها إلى الإدارة المختصة تمهيدا لإنهاء إجراءات ترحيلها من قبل كفيلها.