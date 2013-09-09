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حلول دائمة

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حلول دائمة حلول دائمة
بدأت طلائع الحجاج تفد إلى المدينة المنورة، وعند دخولهم تزداد الحركة الترددية في الطرقات، وتصبح الشوارع الإشعاعية المرتبطة بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ممتلئة بأنواع المركبات، عندها تظهر حقيقة مهمة، فأهالي الأحياء المجاورة لتلك الشوارع يدخلون في مأزق الزحام الذي يبلغ ذروته في اليومين السابقين لتفويج الحجاج إلى مكة المكرمة .. وهذا الحال ليس جديدا، ولا مفاجئا، ولا علاقة له بحركة المشاريع التنموية أو التوسعية.. لذلك فإن كل ما تحتاج إليه تلك المسارات يكمن في خطة استراتيجية لها نمط التوسع والشمول لضمان صيرورة آمنة تواكب النمو المضطرد للتعداد السكاني في المدينة المنورة وتلبي تزايد أعداد الزائرين من حجاج ومعتمرين وسائحين.عبد الرحيم بن حسن

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