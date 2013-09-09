10 جهات تباشر تقديم الخدمات لضيوف الرحمن

ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

شهدت المدينة المنورة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وصول قوافل ضيوف الرحمن عبر المنفذ الجوي في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، حيث سجلت الأرقام الرسمية وصول نحو 8500 حاج عبر 23 رحلة جوية شاركت فيها نحو 20 شركة طيران أجنبي. وتوقع تقرير صادر من فرع وزارة الحج في المدينة المنورة تسجيل ارتفاع في أعداد ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة في الموسم الأول قبل الحج عن العام الماضي.كما توقع التقرير أن يتزايد عدد الواصلين من ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة منتصف الشهر الحالي، مما يتطلب تضافر جميع الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن أثناء زيارتهم للمسجد النبوي الشريف.في المقابل باشرت نحو 10 جهات حكومية وأهلية منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة في تطبيق خططها التشغيلية، وذلك بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج، وبمتابعة من وزير الحج الدكتور بندر الحجار، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، حيث تضمنت بنود الخطط التشغيلية للجهات المختصة العناية بالموارد البشرية وتأهيلها حتى تتمكن من خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى التحقق من تنفيذ البرامج المتفق عليها.وتضمنت الخطة التشغيلية لمطار المدينة التنسيق المتواصل مع جميع الجهات المختصة ومنها فرع وزارة الحج في المدينة المنورة للتعرف على جدول الرحلات للقدوم والمغادرة عبر النظام والتنسيق بشأن تيسير إجراءات الاستقبال والمغادرة.كما تضمنت برامج الإدارة العامة للمرور التنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لوضع المسارات المناسبة، وتوجيه الحافلات الأجنبية القادمة برا لمحطة البر لضبط عمليات التفويج للمساكن وإعادة الحافلات للوقوف في المحطة منعا لوقوفها في داخل المدينة بشكل غير نظامي.ويتم من خلال شرطة المنطقة التنسيق بشأن حالات الحجاج الموقوفين والمتوفين. ومن خلال أمن الطرق يتم التنسيق بشأن تعطل حافلات نقل ضيوف الرحمن على الطرق وسرعة حل مشكلاته ومتابعة شركات النقل والحافلات المرخص لها من قبل وزارة النقل للتحقق من توافر الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للعمل في مجال نقل الحجاج.وبالنسبة لمكافحة التسول يتم من خلالها متابعة حالات ضيوف الرحمن الذين يتم القبض عليهم في حال التسول وذلك للعمل على بحث وضعهم مع شركات الحج والتحقق من وجود برامج فعلية ومنع تزايد تلك الحالات، وذلك بالتنسيق مع فرع وزارة الحج في المدينة المنورة.أما الجوازات فإنها تقوم بمتابعة دخول ومغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ وتذليل المعوقات وذلك بالتنسيق مع فرع وزارة الحج في المدينة المنورة.فيما تقوم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمتابعة ورصد جميع الملاحظات على الحجاج لإشعار الجهات المسؤولة عنهم لتوعيتهم والعمل على عدم تكرار تلك الملاحظات.ويقوم فرع وزارة الحج في تكثيف استخدام تقنية «الواي ماكس» للاتصال اللاسلكي في مراكز الإرشاد حول المسجد النبوي الشريف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كذلك تنفيذ برامج للرقابة الآلية بالاستفادة من مدخلات النظام الآلي وأساس صرف تأشيرات الحج للتحقق من دقة تنفيذ برامج الحجاج وكشف البرامج الوهمية أو التلاعبات، كما حرص الفرع على الحد من ظاهرة افتراش ضيوف الرحمن في ساحات المسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة بها ومعالجة أسبابه، وذلك من خلال فاعلية التواجد في مراكز الاستقبال لضمان توجيه الحجاج للسكن المخصص لهم وفقا لبرامجهم.