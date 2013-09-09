محافظ ينبع ينقل «اللقاء الأسبوعي»إلى داخل الأحياء

أحمد الأنصاري (ينبع)

عقد محافظ ينبع المهندس مساعد السليم وعدد من مديري الإدارات الحكومية اجتماعهم الأسبوعي المعتاد، ولكن هذه المرة خارج مقر الضيافة في المحافظة إلى مخطط حي الزايدي للقاء أهالي الحي مساء أمس لمناقشة مطالباهم وتوفير الخدمات والاستماع لآرائهم وتم الاجتماع في مخيم أعده الأهالي لهذه المناسبة بحضور عدد من مديري الإدارات الخدمية.يذكر أن محافظ ينبع قام خلال الشهور الماضية بزيارة عدد من الأحياء في ينبع واجتمع مع الأهالي واستمع إلى المطالب ووعدهم خلال زياراته المقبلة أنه سيقوم بإحضار مديري الإدارات الحكومية والخدمية بالتحديد من أجل مناقشتهم والرد على استفساراتهم وشرح الخطط التطويرية في هذه الأحياء.وقد طبق المحافظ ذلك حاليا من خلال نقل اجتماع مديري الإدارات الحكومية الأسبوعي من مقر المحافظة إلى أحد الأحياء بينبع.