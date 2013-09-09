العثور على جثة ثلاثيني داخل منور عمارة

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

عثرت شرطة العزيزية التابعة لشرطة منطقة المدينة المنورة على جثة مواطن في العقد الثالث وسط منور بنايته التي لازالت تحت الإنشاء أمس.وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد بن عامر الغنام، أن مركز شرطة العزيزية تبلغ عن دخول مواطن في العقد الثالث من العمر إلى مستشفى الميقات متوفى، وأضاف أنه تحرك فريق أمني إلى المستشفى وتمت معاينة الجثمان من قبل المختصين وبسماع أقوال ذويه أفادوا أنهم عثروا عليه متوفى داخل منور عمارته التي لا يزال دورها العلوي والملحق تحت الإنشاء، مشيراً أنه ومعاينة الموقع لم يلاحظ أي آثار تدل على شبهة جنائية، وأنه تم حفظ الجثمان بثلاجة المستشفى وجرى الإيعاز للطبيب الشرعي للكشف عليه وتزويد جهة التحقيق بالتقرير الطبي اللازم، كما جرى رفع كامل الأوراق لجهة الاختصاص بهيئة التحقيق والادعاء العام.