أخبار عاجلة

وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

دورة الصحة الجسدية للمرضى النفسيين اليوم

Google+ Print
دورة الصحة الجسدية للمرضى النفسيين اليوم دورة الصحة الجسدية للمرضى النفسيين اليوم

 أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)

تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بمستشفى الأمل والصحة النفسية دورة بعنوان «الصحة الجسدية للمرضى النفسيين» اليوم الاثنين، وتستمر ثلاثة أيام بفندق المرديان.وأوضح مدير مستشفى الأمل والصحة النفسية الدكتور أحمد بن حفيظ حافظ، أن برنامج الدورة يتضمن عددا من المواضيع منها المخاطر الجسدية المؤهبة لحدوث الداء السكري وتعديل طريقة الحياة وعلاج السمنة بالإضافة إلى الأمراض القلبية والصحة النفسية وعلاقة الأورام الخبيثة والصحة النفسية والحمل والولادة، مضيفا بأن الدورة تستهدف الأطباء والأطباء النفسيين للتعرف على المستجدات العلمية في مجال التأهيل النفسي. وأضاف أن هذه الدورة تأتي بعدة أهداف والتي منها نشر مفهوم الرعاية النفسية إلى جانب رفع مستوى وأداء وفعالية الأطباء والأطباء النفسيين وكذلك رفع جودة العناية بالأمراض العضوية لدى المريض إلى جانب الاستفادة من هذا التوجه الإيجابي الحديث لتعزيز الصحة وتحفيز المرضى على العلاج والمتابعة، مشيراً إلى أن الدورة معتمدة من الهيئة للتخصصات الصحية بواقع 15 ساعة، وسوف يحاضر فيها نخبة من الأطباء الاستشاريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً