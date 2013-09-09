دورة الصحة الجسدية للمرضى النفسيين اليوم

أيمن الصيدلاني (المدينة المنورة)
تنظم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بمستشفى الأمل والصحة النفسية دورة بعنوان «الصحة الجسدية للمرضى النفسيين» اليوم الاثنين، وتستمر ثلاثة أيام بفندق المرديان.وأوضح مدير مستشفى الأمل والصحة النفسية الدكتور أحمد بن حفيظ حافظ، أن برنامج الدورة يتضمن عددا من المواضيع منها المخاطر الجسدية المؤهبة لحدوث الداء السكري وتعديل طريقة الحياة وعلاج السمنة بالإضافة إلى الأمراض القلبية والصحة النفسية وعلاقة الأورام الخبيثة والصحة النفسية والحمل والولادة، مضيفا بأن الدورة تستهدف الأطباء والأطباء النفسيين للتعرف على المستجدات العلمية في مجال التأهيل النفسي. وأضاف أن هذه الدورة تأتي بعدة أهداف والتي منها نشر مفهوم الرعاية النفسية إلى جانب رفع مستوى وأداء وفعالية الأطباء والأطباء النفسيين وكذلك رفع جودة العناية بالأمراض العضوية لدى المريض إلى جانب الاستفادة من هذا التوجه الإيجابي الحديث لتعزيز الصحة وتحفيز المرضى على العلاج والمتابعة، مشيراً إلى أن الدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 15 ساعة، وسوف يحاضر فيها نخبة من الأطباء الاستشاريين.