تنفيذى "الغربية" يبحث تخصيص 5 آلاف فدان بتوشكى لأبناء المحافظة

ناقش المجلس التنفيذى للغربية برئاسة المحافظ سرعة البدء فى تطوير مسرح مدينة طنطا بتكلفة 16 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منه خلال عام وإعادة بناء شركة بيع المصنوعات بعد الاتفاق مع الشركة القابضة للسينما، على أن يتم هدم المبنى لسطح الأرض خلال 3 شهور القادمة، وإعادة البناء مع ضرورة إنشاء جراج متعدد الطوابق، وسرعة الانتهاء من تطوير دار المناسبات وحديقة الأندلس، وكلف المحافظ اللواء دكتور محمد نعيم وكيل وزارة الزراعة، بسرعة الإعلان عن 5 آلاف فدان مخصصة لمحافظة الغربية بمنطقة توشكى، بواقع 5 أفدنة لكل من يرغب فى زراعتها بسعر ألفى جنيه للفدان الواحد. كما طلب المحافظ تحديد أماكن مناسبة للأسواق العامة للقضاء على العشوائيات وتنظيم هذه الأسواق.

وأوضح المحافظ أنه سيتم إعداد تخطيط جديد لأرض محطة الدواجن الملغاة بسبرباى، ليشمل إنشاء موقف للنقل الداخلى والسرفيس دون الإخلال بما تم الاتفاق عليه من إنشاءات أخرى بهذه المنطقة. كما أعلن محافظ الغربية أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس كل مركز ومدينة من مدن المحافظة مع جميع وكلاء الوزارة ومديرى مديريات الخدمات لعرض ودراسة مطالب ومشاكل كل مركز ومدينة على حدة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، على أن تعقد هذه الاجتماعات بصفه دورية، وتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة.. من جهة أخرى أوضح محافظ الغربية أنه سيتم إعداد جدول زمنى وخطة بالتنسيق بين المراكز والمدن والجهات المعنيه والجهات الأمنية لإزالة التعديات فى المجارى المائية بالتنسيق مع الرى، ووضع خطة للتخلص من مخلفات التطهير أول بأول.